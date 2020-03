Max von Sydow je veljal za enega najboljših igralcev svoje generacije, seveda pa si ga bomo najbolj zapomnili po igranju šaha s smrtjo v Sedmem pečatu (1957). Nastopil je tudi v Bergmanovi prvi večji ameriški produkciji iz leta 1965 z naslovom Največja zgodba vseh časov, a mu je mednarodno slavo prinesla šele vloga v Izganjalcu hudiča (1973) v režiji Williama Friedkina. Zaigral je še v Flashu Gordonu (1980, Mike Hodges) in Konanu Barbarju (1982, John Milius), z Davidom Lynchem je leta 1984 sodeloval pri filmu Dune, z Woodyjem Allenom pa dve leti kasneje pri filmu Hannah in njeni sestri.

Von Sydow se je rodil 10. aprila 1929 v švedskem Lundu. Študiral je na Kraljevi akademiji za gledališče v Stockholmu, od leta 1951 je igral v različnih švedskih gledališčih, med letoma 1955 in 1960 v Malmöju, kjer je sodeloval z Bergmanom. V svet filma je vstopil leta 1956, slovel pa je kot subtilen karakterni igralec. Poleg v Sedmem pečatu je zaigral še v desetih Bergmanovih projektih, med njimi v filmih Divje jagode (1957), Obraz (1958), Deviški vrelec (1960) in Obhajanci (1963).

V svoji generaciji je spadal med najboljše filmske igralce, hkrati pa je v poznejših letih postal tudi pravcata popkulturna ikona, ko je leta 2014 posodil glas v Simpsonovih, se podal v galaksijo v sedmi epizodi Vojne zvezd: Sila se prebuja (2015) in bil še leto pozneje v treh delih v priljubljeni seriji Igra prestolov trioki krokar. Pečat v Hollywoodu je pustil tudi v filmih Posebno poročilo (2002) in Zlovešči otok (2010), ki sta ju režirala velikana Steven Spielberg in Martin Scorsese.

Novico o smrti je sporočila njegova žena Catherine Brelet, umrl je v nedeljo, družina pa ni razkrila vzroka smrti.