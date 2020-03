Kot so zapisali v Levici, smo v Sloveniji od leta 2001 priča zatiranju in diskriminatorni obravnavi žensk na področju dostopa do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo. Tedaj je namreč na referendumu padel zakon, s katerim bi odpravili prepoved dostopa do te pravice za samske ženske.

Spomnili so, da je bilo takšno izključevanje samskih žensk že trikrat pred ustavnim sodiščem, a vsebinske odločitve sodišča nismo dobili. V dveh primerih je zahtevo za presojo ustavnosti spornih določb zakona zahtevala skupina poslancev, v enem primeru pa je leta 2015 ustavno sodišče zahtevo zavrglo, ker predlagatelji niso bili več poslanci.

Ob tem so v Levici spomnili, da je ravno zaradi takšnih primerov DZ minuli teden sprejel spremembe zakona o ustavnem sodišču, ki določajo, da mora ustavno sodišče o zahtevi odločiti ne glede na to, ali se je podpisnikom iztekel mandat ali ne. »To pa pomeni, da bi lahko po skoraj 20 letih diskriminacije končno dosegli vsebinsko odločitev ustavnega sodišča tudi glede dostopa samskih žensk do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo,« so prepričani v Levici.

Zato so pripravili zahtevo za presojo ustavnosti sporne določbe omenjenega zakona, ki dostop do tovrstnih postopkov omejuje izključno na poročene pare in pare, ki živijo v zunajzakonski skupnosti. Takšna določba je po njihovem mnenju sporna tako z vidika omejevanja dostopa do postopkov za istospolne pare, ki so sklenili partnersko zvezo, in dostopa do postopkov za samske ženske.

Osnutek zahteve, ki potrebuje vsaj 30 podpisov poslancev, so v Levici poslali v usklajevanje strankam LMŠ, SD in SAB. »Glede na javno dane izjave v zvezi z diskriminacijo samskih žensk pričakujemo, da bomo prejeli zadostno število podpisov in s tem končno dosegli, da ustavno sodišče odpravi diskriminatorno in protiustavno ureditev dostopa do postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo,« so še navedli.