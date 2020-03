Mednarodna narko združba je od 19. marca lani do 6. marca letos z Nizozemske v Slovenijo in na Hrvaško uspela v 21 akcijah pretihotapiti več kot sto kilogramov kokaina ter na desetine kilogramov metamfetaminov, čeprav so te izdelovali tudi v skrivnih laboratorijih na domačih tleh. V operaciji Exotic so hrvaški kriminalisti po letu dni zbiranja dokazov prejšnji teden s pomočjo slovenskih in srbskih kolegov združbo razbili in prijeli tudi domnevnega vodjo, 58-letnega Zagrebčana. Akcija predstavlja le vrh ledene gore, saj so v zadnjih mesecih počasi, a vztrajno prijeli več tihotapcev, skupno trinajst. Med njimi tudi dva Slovenca.

Nepridipravi so na Nizozemskem nabavljeno drogo v avtomobilih, v katerih so prav za te naloge priredili prostore za skrivanje, prevažali na Hrvaško. Glede na potrebe tržišča so jo del prodali že v Avstriji in Švici, preostanek pa skladiščili na območju Hočkega Pohorja v Sloveniji, poročajo hrvaški mediji. Po potrebi so jo od tam dostavili naprej na Hrvaško, kjer so jo skrivali po različnih stavbah v Mariji Bistrici in v Zagrebu, le nekaj metrov stran od sedeža hrvaških kriminalistov. Ravno v eni od garaž so v petek med preiskavo našli in zasegli več kilogramov drog, gotovino, plastične vrečke, več tehtnic in drugih pripomočkov za kuhanje in razpečevanje droge.

Po neuradnih informacijah hrvaških medijev so osumljenci poleg prodaje kokaina, marihuane in ekstazija osumljeni tudi izdelovanja amfetaminov v tajnih laboratorijih. Te naj bi kuhali iz tekoče amfetaminske baze, ravno take, zaradi treh litrov katere so začetek februarja na meji prijeli srbskega televizijskega kuharja Dejana Markusa. Tega je družina zelo dramatično in s prošnjami v javnosti po skrivnostnem »izginotju« iskala kar šest dni in ga končno našla v mariborskem priporu, o čemer smo že pisali. Prijetim zaradi suma hudodelskega združevanja ter nezakonite proizvodnje in prometa z drogo grozi več let zapora.