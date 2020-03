V petletnem obdobju od začetka 2015 do konca 2019 se je obseg mednarodne trgovine z orožjem povečal za 5,5 odstotka v primerjavi s petletnim obdobjem od začetka 2010 do konca 2014.

Na vrhu med državami izvoznicami so poleg ZDA Rusija, Francija, Nemčija in Kitajska. V zadnjem petletnem obdobju se je povečeval uvoz orožja predvsem na območju Bližnjega vzhoda. Največji uvoznik orožja je Savdska Arabija.

V omenjenem obdobju so ZDA izvoz orožja povečale za 23 odstotkov, s čimer se je njihov delež v celotni svetovni trgovini z orožjem povečal na 36 odstotkov. Ameriški izvoz orožja je bil za kar 76 odstotkov večji od izvoza Rusije, ki je na drugem mestu na seznamu največjih izvoznic orožja. Ameriško orožje je šlo v skupno 96 držav, navaja poročilo.

»Polovica tega orožja je šla na Bližnji vzhod, polovica od tega pa v Savdsko Arabijo,« pojasnjuje Pieter d. Wezeman, ki je eden glavnih raziskovalcev v Sipriju. »Istočasno se je povečevalo povpraševanje po ameriških naprednih letalih, zlasti v Evropi, Avstraliji, Tajvanu in na Japonskem,« je še dodal Wezeman v sporočilu za javnost.

Izrael izvoz orožja povečal za 77 odstotkov

Povpraševanje po ruskem orožju se je medtem občutno zmanjšalo, čeprav Rusija ostaja na drugem mestu na lestvici držav. V obdobju 2015-2019 se je izvoz ruskega orožja zmanjšal za 18 odstotkov glede na prejšnje petletno obdobje. To je predvsem posledica izgube trga v Indiji. Se je pa vmes povečal izvoz ruskega orožja v Egipt in Irak, pojasnjuje Siprijeva raziskovalka Aleksandra Kujmova.

Na drugi strani je Francija krepko povečala izvoz svojega orožja, in sicer za 72 odstotkov. V celotni trgovini z orožjem v svetu ima francosko orožje 7,9-odstotni delež. Po francoskem orožju so povpraševali predvsem Egipt, Katar in Indija, pojasnjuje Diego Lopes Da Silva iz Siprija.

Tudi Nemčija, ki je na četrtem mestu na lestvici, je v zadnjem petletnem obdobju okrepila izvoz orožja, in sicer za 17 odstotkov. Kitajska, ki je na petem mestu, pa je pomembno povečala število držav, ki kupujejo njeno orožje. Če je v obdobju 2010-2014 kitajsko orožje kupovalo 40 držav, jih je v zadnjem petletnem obdobju že 53, navajajo v Sipriju.

V institutu izpostavljajo tudi povečanje izvoza južnokorejskega orožja - povečalo se je za kar 143 odstotkov. Država pa se je prvič uvrstila med deset največjih izvoznic orožja. Prav tako izpostavljajo izvoz izraelskega orožja, ki se je povečal za kar 77 odstotkov in dosegel rekordno raven.