Kot so sporočili iz južnokorejske vojske, so izstrelki različnih tipov preleteli 200 kilometrov in dosegli višino 50 kilometrov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Severnokorejska vojska je že minuli teden izstrelila dve raketi v Japonsko morje. Po podatkih japonskega ministrstva za obrambo je šlo za balistični raketi. To je bil prvi raketni preizkus Severne Koreje po treh mesecih premora.

Resolucije Varnostnega sveta ZN izolirani komunistični državi prepovedujejo testiranje balističnih raket, mednarodna skupnost pa je proti njej uvedla sankcije.

Režim v Pjongjangu je znova začel preizkušati rakete konec lanskega leta po izteku roka, ki ga je postavil Washingtonu za omilitev sankcij. Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je decembra lani izjavil, da jih moratorij na preizkuse jedrskega orožja in medcelinskih balističnih raket ne zavezuje več. V novoletni poslanici je napovedal tudi skorajšnjo predstavitev »novega strateškega orožja«.