V celinski Kitajski je po 22 novih smrtnih žrtvah covid-19 zahteval skupno 3119 življenj, okuženih je 80.635 ljudi. Od 40 novih primerov okužb so jih 36 potrdili v mestu Wuhan, kjer je virus lani decembra izbruhnil, ostale štiri pa so uvozili iz Irana. Število na novo okuženih sicer pada že nekaj dni.

Tuje tiskovne agencije poročajo tudi, da so v državi zaprli večino začasnih bolnišnic, ki so jih odprli v času izbruha. Kljub temu je nek kitajski predstavnik opozoril, da morajo ostati pazljivi in ne smejo zmanjšati opreznosti.

Tudi iz Južne Koreje zadnje štiri dni poročajo o zmanjšanju števila okužb. Danes so poročali o 248 novih primerih okužbe, kar je najmanj v zadnjih dveh tednih. Skupno je okuženih 7382 ljudi. Doslej je umrlo 51 ljudi, potem ko je ena oseba umrla v nedeljo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Južna Koreja je še vedno država z največ potrjenimi okužbami po Kitajski, a ji tesno sledi Italija. Tu so še posebej zaskrbljujoče razmere, saj so v nedeljo zabeležili rekordnih 133 novih žrtev koronavirusa v enem dnevu. S tem se je število mrtvih povzpelo na 366. Število okuženih pa se je v enem dnevu povečalo za 1492, s čimer se je skupno število okužb povzpelo na 7375, medtem ko je 622 oseb okrevalo od okužbe. Vlada je v nedeljo odredila karanteno za 16 milijonov prebivalcev dežele Lombardija in še 14 pokrajin na severu države, ki bo trajala do 3. aprila.

Občasni nadzor potnikov na mejah s Slovaško, Avstrijo in Nemčijo pa bosta z današnjim dnem začeli izvajati Češka in Poljska, poročajo avstrijski mediji. Potniki, ki bodo imeli temperaturo, višjo od 38 stopinj, bodo morali v domačo karanteno ali v bolnišnico, tujce pa bodo zaprosili, da se vrnejo v domovino, je povedala namestnica češkega premierja Alena Schillerova .

Kot poroča APA, bodo imeli na Tirolskem mobilne zdravstvene ekipe, ki bodo delovale na prelazu Brenner in bodo pregledovale železniške in cestne potnike. Preglede bodo izvajale tudi na avstrijsko-italijanski meji pri kralju Sillian na Vzhodnem Tirolskem ter na prelazu Resia/Reschnen pri Meranu.

Trump je v soboto zatrdil, da se ne bo odpovedal svojim predvolilnim zborovanjem, na katerih se zbere po več kot 10.000 ljudi, podobno se nadaljevanju kampanje na ta način nista odpovedala niti demokratska predsedniška kandidata Joe Biden in Bernie Sanders . Slednji je bil edini, ki je v nedeljo napovedal možnost odpovedi zborovanj, če se bo to pokazalo za potrebno. Trump ni zaskrbljen nad možnostjo okužbe zaradi udeležbe na CPAC in zagotavlja, da skupaj z vlado opravlja odlično delo.

V Teksasu in Arizoni sta se samoizolirala republikanska člana zveznega kongresa. Teksaški senator Ted Cruz in kongresnik iz Arizone slovenskega rodu Paul Gosar sta si določila 14 dni karantene na domu, ker sta konec februarja prišla v stik z okuženim moškim na Konferenci za konservativno politično akcijo (CPAC) v Marylandu. Na konferenci sta bila tudi predsednik ZDA Donald Trump in podpredsednik Mike Pence , vendar Bela hiša zatrjuje, da nista bila v neposrednem stiku z okuženim.

Z virusom se sedaj sooča že več kot polovica zveznih držav, nekatere, kot je New York, pa so razglasile tudi izredne razmere. Nazadnje v nedeljo tudi Oregon, kjer je število okužb s sobote na nedeljo naraslo s sedem na 14. Prve primere so potrdili v Virginiji in Connecticutu. Največ primerov smrti je v zvezni državi Washington, večina v domu za ostarele v predmestju Seattla.

V ZDA so do nedelje zvečer potrdili 22 smrtnih primerov in več kot 500 okužb z novim koronavirusom, odpovedujejo koncerte, konference in druge prireditve, univerze priporočajo študentom, naj ne hodijo na predavanja. Pričakuje se nov porazen teden za finančne trge in morda je na obzorju nova recesija. Dva člana kongresa sta se samoizolirala.

Tujci po tednih v karanteni odhajajo iz Severne Koreje

Iz Severne Koreje je danes odšlo okoli 80 tujcev, tudi več diplomatov, ki so bili zaradi novega koronavirusa več tednov v karanteni v Pjongjangu. Iz države so odšli z letom severnokorejske letalske družbe Air Koryo v Vladivostok. To je bil prvi komercialni polet iz Severne Koreje po več kot mesecu dni.

V Severni Koreji do zdaj niso potrdili še nobene okužbe z novim koronavirusom, a so tamkajšnje oblasti vseeno uvedle stroge ukrepe. Med drugim so zaprli meje in osamili na tisoče ljudi. Ukrepi so zajeli tudi tujce in diplomate, ki so morali ostati doma v karanteni.

Ruski veleposlanik v Pjongjangu Aleksander Macegora je dejal, da so jih razmere v karanteni moralno strle, poročajo tuje tiskovne agencije.

Švedski veleposlanik Joachim Bergstrom pa je objavil tvit s svojo fotografijo iz središča Pjongjanga, pod katero je pripisal, da še nikoli ni bil tako srečen, ko je stal na trgu Kim Il-sunga.

Na letu v Vladivostok so bili tudi diplomati iz Nemčije, Rusije, Francije, Švice, Poljske, Romunije, Mongolije in Egipta, so sporočili z ruskega veleposlaništva v Pjongjangu.