Olimpija je v slabem derbiju kroga premagala Muro in se utrdila na prvem mestu na lestvici. Ljubljančani so zmagali z golom Vukušića v 71. minuti, ki je bil tudi edini njihov strel v okvir gola Mure. Milan Mandarić se je pred tekmo spustil ob rob igrišča in v družbi trenerja Safeta Hadžića ter tehničnega vodje ekipe Boštjana Gasserja osebno nadzoroval ogrevanje Ljubljančanov pred derbijem z neugodno Muro, ki je imela s tribun glasno podporo 300 navijačev iz Prekmurja. Izjemno motivirana (najbolj je bil trener Ante Šimundža) in organizirana Mura je s taktično disciplino zaprla vse poti do svojega gola, zato si gostitelji v prvem polčasu razen strela Valenčiča mimo gola niso priigrali niti ene priložnosti. Mura je bila bolj konkretna, a je strel Karničnika po napaki Bagnacka končal v vratnici, Bobičanec pa je s prostega strela stresel prečko. Olimpiji ni uspelo uveljaviti premoči, ker je preveč igralcev zunaj forme, da bi z visokim ritmom mleli tekmece.

Gledalci so se vse bolj dolgočasili, saj sta obe ekipi predvsem pazili, da ne prejmeta gola. Ko jima razen borbenosti ni uspelo sestaviti nevarnega napada, je Olimpija v 71. minuti povedla dobesedno iz nič. Po prestreženi žogi je bil podajalec Boakye, žogo pa je slogu golgeterja v mrežo poslal Vukušić, do tedaj najslabši igralec na igrišču, saj mu ni uspevalo prav nič, čeprav se je zelo trudil, a ga žoga nikakor ni ubogala. Olimpija se je po golu sprostila, a ker ni zmogla drugega gola, je v sodnikovem dodatku trepetala. Priložnosti sta imela Filipović in Žižek, a je dobro posredoval Vidmar. Neumnost si je privoščil Bagnack in bil zasluženo izključen.

Safet Hadžić je takole pospremil pomembno zmago Olimpije: »Vesel sem, da smo drugi polčas končno odigrali boljše kot prvega. Imeli smo veliko težav s pokrivanjem nasprotnikov, nato je igra stekla. To je velika zmaga. Naš konkurent za naslov ni samo Maribor. Do konca prvenstva se bo zgodilo še marsikaj.« Trener Mure Ante Šimundža je dodal: »Olimpiji se je žoga od vratnice odbila v gol, nam pač ne. Igralcem nimam kaj očitati. Glede na predstavo bi si zaslužili točko.«

Viole igralcem metale bankovce po 500 evrov, ki niso bili pravi Zelo kratka je bila novinarska konferenca Darka Milaniča po porazu z Bravom, po katerem se je naposlušal žvižgov gledalcev in vzklikov, naj odide v Izolo. »Prišel je trenutek, ko sem začutil, da moram to narediti. Pred nekaj trenutki sem direktorju naznanil, da dajem odstop. V tem klubu sem doživel veliko lepega. Za situacijo se čutim odgovornega, nikakor pa ne krivega,« je povedal 52-letni Darko Milanič. V nasprotju z avgustom lani, ko je ponudil odstop po tekmi s Taborom iz Sežane, je bil tokrat sprejet. Milanič, ki je Maribor čez noč predčasno zapustil leta 2013, ko je prevzel vodenje Sturma iz Gradca, je v drugem mandatu klub vodil štiri leta in en teden. V tem času je osvojil dva naslova državnega prvaka in leta 2017 zaigral v skupinskem delu lige prvakov. Milanič je prepričan, da je negativno ozračje vplivalo na igralce, ker so med njimi le redki, ki so sposobni igrati pod pritiskom. Kdo bo trener, ki bo ekipo vodil v soboto na gostovanju v Domžalah, še ni odločeno. V klubu imajo rešitev v Oliverju Bogatinovu, ki je strokovni vodja nogometne šole Maribora in je postavil temelje zgodbe o uspehu v Kidričevem z Aluminijem. Današnji regeneracijski trening je vodil pomočnik Saša Gajser. Tudi viole so obrnile hrbet igralcem. Najprej so bile tiho in zapustile stadion, ob vrnitvi pa razgrnile napis: »Da boste lažje igrali, smo za vas nekaj zbrali.« Nato so začeli kričati: »Evo vam premije!« ter metati natisnjene bankovce po 500 evrov. Navijači so po tekmi pričakali igralce pred vhodom na stadion in jih zasuli z žaljivkami. Najbolj na udaru so bili tisti, ki so v Ljudski vrt prišli iz Ljubljane (Mitrović, Kronaveter, Cretu, Dervišević…). Gneča je bila takšna, da ekipa Brava dolgo ni mogla z avtobusom zapustiti parkirišča na stadionu. Postavni napadalec Brava Roko Baturina, ki igra v Ljubljani kot posojeni nogometaš zagrebškega Dinama, je s tremi potezami v prvem polčasu poskrbel za potop Maribora. Devetnajstletni Dalmatinec je najprej priigral enajstmetrovko, ki jo je realiziral 37-letni Luka Žinko. Nato je poskrbel, da je domači branilec Luka Koblar z udarcem z roko po njegovem obrazu naredil prekršek za drugi rumeni karton in izključitev. Vrhunec je bil zadetek za vodstvo z 2:0, pri katerem je pokazal vse nogometno zanje, ki ga je dobil v nogometni šoli Dinama in ga njegovi slovenski vrstniki ne premorejo. »Zadeli smo v pravem trenutku, kvalitetno smo se branili in tudi drugi gol smo dosegli v trenutku, ko je Maribor vzpostavil ravnotežje. Vesel sem, da nam je uspelo zadržati prednost in smo osvojili tri točke,« je po tekmi povedal trener Brava Dejan Grabić, ki je zaradi kazni (dva rumena kartona) ekipo vodil s tribune kar po telefonu.