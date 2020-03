Je to res lahko naključje? Premier Boris Johnson je oznanil, da bo britanska vlada namenila dodatnih 46 milijonov funtov za boj proti novemu koronavirusu. Enako vsoto denarja, 46 milijonov funtov ali dobrih 53 milijonov evrov, pa je njegova konservativna vlada porabila samo za oglaševalsko kampanjo Pripravite se na brexit. Nobenega znamenja ni, da so zaradi nje Britanci (bolje) pripravljeni za brexit.

A tudi ta vsota je bolj kot ne kaplja v morje 4,4 milijarde funtov (dobrih pet milijard evrov) izrednega davkoplačevalskega denarja, ki jih je vlada doslej porabila za priprave na brexit. Ta se je zgodil 31. januarja letos, a je bil le simbolični, pravi se bo zgodil 1. januarja prihodnje leto.

Državni proračunski urad je sporočil, da so različna vladna ministrstva omenjena izredna proračunska sredstva porabila za osebje, zunanje svetovanje in oglaševanje. Predstavnik finančnega ministrstva se je odzval s trditvijo, da je vlada dala na voljo toliko denarja, kolikor je bilo potrebnega za to, da je država pripravljena za odhod iz EU. Opozicijska liberalnodemokratska stranka trdi, da je vlada potratila milijarde, da bi prikrila brexitsko zmešnjavo konservativne vlade.

Lahek zaslužek za trajektne družbe in za Eurotunnel

Omenjenim petim milijardam evrov pa je treba dodati skoraj 7,3 milijarde evrov sredstev, ki jih je finančno ministrstvo porabilo za stroške, povezane z brexitom, ki so že bili vključeni v proračune zadnjih let. 2,1 milijarde evrov je šlo za 22.000 uslužbencev državne uprave, ki so se ukvarjali z načrtovanjem brexita. Novi sistemi so stali najmanj 1,7 milijarde evrov. Za organiziranje programa za stalno naselitev državljanov EU v Britaniji je šlo 327 milijonov evrov. Za operacijo Brock (sistem za urejanje prometa v okrožju Kent, ki je najbližje pristanišču Dover) je šlo skoraj 80 milijonov evrov. Za zunanje svetovalce je vlada porabila 322 milijonov evrov, za brexitske priprave lokalnih vlad pa 120 milijonov. In tako naprej.

Vlada je v zvezi s pripravami na brexit priznala »izgubo« samo 106 milijonov evrov, med njimi 57 milijonov, izplačanih trajektnim družbam, in 38 milijonov družbi Eurotunnel, ki so se omastile, ne da bi mignile s prstom.

Transparentnost porabe denarja za brexit ni obstajala, četudi je že milijarda funtov ogromno denarja. Povprečni Britanec zasluži 16,5 funta na uro, dela pa okoli 39 ur na teden. Da bi zaslužil milijardo, bi moral delati 60 milijonov ur oziroma 7000 let, in to brez prestanka.