Na spomladanski premieri v drugi slovenski nogometni ligi so bila najbolj razpoložena moštva iz spodnje polovice lestvice. Zadnjeuvrščena peterica klubov, ki se bori za obstanek, ni doživela poraza. Dvajseti krog je prinesel veliko nejevolje vodilnim ekipam, saj je spodrsnilo tudi Kopru in Gorici, ki veljata za glavna favorita za napredovanje.

Koper je na Bonifiki iztržil samo remi proti Brežicam. Posavci so se pozimi okrepili z igralci Olimpije, ki se v Stožicah ne prebijejo v prvo moštvo. Brežice so osvojile veliko točko, potem ko so skoraj ves drugi polčas igrale brez izključenega Dodiga. Gostje so z igralcem manj celo povedli, končni izid je postavil Baša. Spodrsljaja Kopra ni izkoristila drugouvrščena Gorica, ki je brez doseženega gola klonila v Dobu (0:2) in tako povečala zaostanek za prvim mestom na tri točke. Ker so Radomlje doma igrale neodločeno s Fužinarjem (1:1), ostajajo na tretjem mestu, a se jim je po petkovi zmagi na Ptuju približala Nafta. Lendavčani so tako kot Fužinar doslej zbrali po 37 točk. Zadnji Dravograd je v derbiju začelja proti Beltincem dvakrat zaostajal in na koncu osvojil točko, medtem ko je predzadnja Rogaška vpisala pomembno zmago proti Dekanom.

Ob koncu tedna bo vodilni Koper gostoval v Beltincih, Gorica pa se bo doma pomerila z Biljami, ki so v prvem spomladanskem krogu izgubile primorski obračun z Brdi.

2. SNL, 20. krog: Dob – Gorica 2:0 (2:0, Kolobarić 18, Tomiček 33/avtogol), Krško – Krka 2:3 (1:2, Radić 24, Pamić 56/11m; Kastrevec 17, Parris 26, Jašaragić 49), Drava – Nafta 0:1 (0:0, Živko 52), Koper – Brežice 1:1 (0:0, Baša 68; Jakupović 63), Dravograd – Beltinci 2:2 (0:1, Ferk 64, Kogelnik 71; Knežević 18, 68), Bilje – Brda 0:1 (0:0, Bužinel 78/11m), Radomlje – Fužinar 1:1 (1:1, Nikolić 23; Štusej 2), Rogaška – Dekani 2:1 (0:0, Verunica 64, Ptiček 69; Stepančič 90+3).