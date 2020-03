Karavana svetovnega pokala v alpskem smučanju se bo vsaj teden dni pred predvidenim zaključkom tekmovanja odpravila na dopust. Mednarodna smučarska zveza (Fis) je zaradi razširitve koronavirusa v Italiji uradno odpovedala finale svetovnega pokala, ki bi ga morali prihodnji konec tedna izpeljati v Cortini d'Ampezzo. Če ne bo novih odpovedi, bodo zaključek tekmovanja opravili ta konec tedna v Kranjski Gori in Äreju.

Ob odpovedi finala na olimpijski progi v Cortini je predsednik Fisa Gian Franco Kasper dejal, da so zaradi vseh okoliščin morali poseči po rigorozni odločitvi. »Zdravje športnikov, ekip in gledalcev mora biti na prvem mestu. Nismo si želeli črnega scenarija, a moramo spoštovati zaostrene razmere, ki vladajo zaradi koronavirusa,« je komentiral Gian Franco Kasper. V teh dneh bo padla odločitev, ali bodo v Kranjski Gori izpeljali zadnji tekmi sezone v slalomu in veleslalomu. Danes se bo v Ljubljani sestal svet za nacionalno varnost, glede na širjenje koronavirusa po Sloveniji pa je izvedba Pokala Vitranc še vedno pod vprašajem.

Na domači progi bo kristalni globus v sobotnem veleslalomu izzival Žan Kranjec, ki ima trideset točk zaostanka za vodilnim Henrikom Kristoffersenom. Danes kasneje je na sporedu še slalomska preizkušnja. Minulo soboto so v Kvitfjellu opravili zadnji smuk te zime, ki ga je dobil Matthias Mayer, mali globus pa je osvojil Beat Feuz. Včeraj bi moral biti na Norveškem še superveleslalom, a so ga zaradi megle in dežja odpovedali. Prvega globusa v karieri se je razveselil Švicar Mauro Caviezel. Vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala Aleksander Aamodt Kilde bo stežka ubranil prvo mesto, saj ni specialist za tehnične discipline.

Svetovni pokal v ženski konkurenci bodo sklenili v Äreju na Švedskem, kjer so predvideni slalom, veleslalom in paralelna preizkušnja. Dvojni globus v smuku in superveleslalomu je že v rokah Corinne Suter. Ilka Štuhec je nastope v letošnji zimi sklenila brez presežkov.