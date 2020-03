»V rastlinjaku bomo sadili oktobra, začetek obiranja bo enkrat decembra, obirali pa bomo vse do poletja. Tako bomo odslej na trgu prisotni vseh dvanajst mesecev,« napoveduje Kristjan Magdič, oče blagovne znamke Lušt in prokurist podjetja Friško.

Zemljišče kupili že leta 2016

Nova investicija, ki bo družbi omogočala v enem ciklu pridelati od 700 do 800 ton paradižnika, jih bo stala okoli šest milijonov evrov, za naložbo pa so pridobili tudi 1,7 milijona evrov državne subvencije agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja. Zemljišče so kupili jeseni 2016, skupna površina stavbe, za katero so gradbeno dovoljenje dobili šele maja lani, pa bo dobrih 23.000 kvadratnih metrov. Magdič o težavni poti oziroma poslovnem okolju doma pravi, da »žal ni spodbudno, saj trajajo birokratski postopki za izgradnjo več kot enega hektarja velikih rastlinjakov bistveno predolgo – več kot tri leta«. Rastlinjak, v katerem bo zaposlenih od 20 do 25 delavcev, bo glede na načrte zgrajen do 15. septembra, mesec kasneje pa bodo v njem že rasle prve sadike paradižnika.

V prekmurski družbi, ki zaposluje okoli 90 sodelavcev (v času visoke sezone tudi do 120), so lani nekoliko presegli načrtovane poslovne cilje, a končnih podatkov še nimajo. Spomnimo, družba Paradajz je leta 2018 ustvarila 1,8 milijona evrov čistega dobička ob 8,1 milijona evrov prihodkov od prodaje. »Poslovni rezultati za leto 2019 so še nekoliko boljši kot leta 2018,« pravi Magdič, ki dodaja, da bo pridelava in prodaja okusnejših drobnoplodnih sort paradižnika tudi v zimskih mesecih pozitivno vplivala na dodaten finančni rezultat.