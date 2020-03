Sveža prometna neumnost z Magistrata

Souporaba vozil je eden najbolj vročih trendov na področju mobilnosti. Pozitivni vidiki souporabe vozil so številni: od ekonomskih do družbenih in okoljskih. Vozilo v souporabi lahko nadomesti okoli 20 avtomobilov, saj ga v primerjavi z lastniškim avtomobilom uporablja mnogo več ljudi. Manj lastniških avtomobilov pomeni manj parkirnih površin, ki se jih da posebno v mestih veliko bolje izkoristiti: s površinami za pešce, kolesarje, z zelenicami, prostori za oddih in rekreacijo... Jasno je torej, da gre pri souporabi vozil za klasično zmagovito situacijo: izplača se ponudnikom sistema souporabe, izplača se uporabnikom in izplača se mestu.