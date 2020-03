Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je začelo ponovljeno sojenje 21-letnemu Davidu Batiču, obtoženemu poskusa uboja Evrisa R. novembra predlani v Hubadovi ulici za ljubljanskim Bežigradom. »Obžalujem, da se je to zgodilo. Ampak nisem imel namena, da bi mu vzel življenje, niti ga nisem hotel poškodovati. Počutil sem se ogroženega, bila sta dva, napadla sta me,« je ponovil Batič in tako vztrajal pri zagovoru, da je ravnal v silobranu.

Dvakrat zaboden

Mladi Kamničan je bil maja lani obsojen na pet let in pet mesecev zapora; za poskus uboja v Hubadovi je dobil pet let, preklicali so mu tudi že izrečeno pogojno obsodbo (doslej je bil zaradi nasilja že dvakrat pravnomočno obsojen). Sodba je bila nedavno na višjem sodišču razveljavljena in odrejeno je bilo novo sojenje. Tako zdaj spet razčiščujejo, kaj se je 8. novembra 2018 okoli 17. ure zgodilo za Bežigradom, na kraju, kjer se po Batičevem pripovedovanju rada zbira mladina. Ni dvoma, da je bil takrat v hrbet in ledveni predel z nožem zaboden Evris R. Batič mu je zadal pet in deset centimetrov globoki vbodni rani, a na srečo življenjsko pomembni organi niso bil poškodovani. Zagovarja se, da je takrat telefoniral znancu Dinu D. in mu rekel, naj pride v Hubadovo ulico. Kot zatrjuje, mu je Dino ukradel avto in motor, o čemer se je želel pogovoriti. Toda Dino se ni pripeljal sam, ampak z Evrisom. Ta je pričal, da se je Batič z nožem v roki takoj napotil proti Dinu, ko je ta stopil iz avta. Ko je šel iz avta še Evris, pa se je obtoženi usmeril proti njemu in ga dvakrat zabodel. Stal je pred njim, z roko, v kateri je imel nož, pa je šel okrog njegovega telesa in ga zabodel od zadaj. Zaradi adrenalina vbodov sprva sploh ni čutil, Batiča je takrat prijel za roke in ga potisnil v čepeč položaj. Ko pa se je obrnil, je videl, da mu teče kri.