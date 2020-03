Da bosta od mame, ki jima je v družinski tragediji 25. junija 2015 v Tenetišah vzela očeta, zahtevala odškodnino, sta sinova takrat obtožene, zdaj pa že nekaj časa pravnomočno obsojene Marije Peraič napovedala že ob koncu sojenja pred približno petimi leti. Gre za posledice družinske tragedije v domači hiši, v kateri je Peraičeva z nožem zabodla svojega moža, očeta svojih otrok, ta pa je za posledicami umrl. Obsojena je bila na osem let zapora.

Sodišče se ni ukvarjalo s posledicami za sinova

Sinova obsojene sta skupaj za duševne bolečine ob izgubi očeta zahtevala 50.000 evrov odškodnine, a ju je ob zaključku kazenskega postopka takrat sodnica Marjeta Dvornik, ki je vodila primer, napotila na pravdo. Njun zahtevek se ji je zdel upravičen, vprašljiva je le njegova višina, je opozorila pred petimi leti. »V tem postopku se nismo ukvarjali s tem, kakšen strah sta preživela, kakšne so zanju posledice po tragičnem dogodku,« je poudarila in napovedala, da bo vsa ta vprašanja treba odpreti v pravdnem postopku, če se bosta sinova odločila zanj. Tokrat je odškodnino 26.000 evrov od svoje mame Marije Peraič, ki prestaja osemletno zaporno kazen na Igu, zahteval samo eden od sinov, Žan Peraič. Narok za ta pravdni postopek je bil sicer napovedan za prejšnji teden, a je po naših informacijah zaradi odsotnosti sodnice odpadel.

Marija Peraič je bila konec novembra 2015 na kranjskem okrožnem sodišču spoznana za krivo uboja soproga. Sodnica Marjeta Dvornik, ki ji je dosodila osemletno zaporno kazen, je pojasnila, da je Peraičeva kaznivo dejanje storila v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti. Na sodbo kranjskega okrožnega sodišča se je takrat, kot so nam povedali na sodišču, pritožila zagovornica Peraičeve, vendar je bila njena pritožba kot neutemeljena zavrnjena in je osemletna zaporna kazen obveljala tudi po pravnomočnosti sodbe. Ta je pravnomočna postala konec februarja 2016. Obsojena pa je po podatkih kranjskega okrožnega sodišča kazen v zaporu Ig začela prestajati že mesec in pol pred pravnomočnostjo sodbe. Pred tem je morala počakati v priporu, saj bi na prostosti po takratnem mnenju sodnice lahko agresivno dejanje, usmerjeno predvsem na bližnje, ponovila, na kar je med sojenjem izpostavila tudi izvedenka.