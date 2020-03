Nova cesta bo Sostro razbremenila prometa do kamnoloma

Ljubljanska občina je začela umeščati novo cesto mimo Sadinje vasi do tamkajšnjega kamnoloma in naprej do Podlipoglava, ki bo prebivalce bistveno razbremenila predvsem tovornega prometa. Denar za načrte in odkupe zemljišč je predviden v proračunu za leto 2021.