Organizatorji Fabule z založbe Beletrina so zapisali, da je mesto tudi tisto, ki se z različnimi obeležji spominja svojih pomembnih prebivalcev, prebivalk pa bistveno manj. Zato so se želeli ob današnjem dnevu pokloniti tudi ženskam in pripravili več dogodkov ki so posvečeni avtoricam in umetnicam.

Dogajanje se bo začelo ob 10. uri na Bregu, kjer bo na nedeljskem bolšjaku do 15. ure potekal Mini knjižni sejem najboljših knjig avtoric, ki so jih v zadnjih letih izdale različne slovenske založbe.

Ob 11. uri bo v sklopu programa Nedelce na Vodnikovi domačiji Šiška koreografka in performerka Leja Jurišić predstavila serijo stripovskih vinjet Neustrašne (VigeVageKnjige), v katerih francoska striparka in ilustratorka Penelope Bagieu pripoveduje zgodbe o življenjih in delih žensk, ki so v različnih obdobjih vsaka na svoj način zaznamovale zgodovino.

Popoldne v družbi Fabule se bo nadaljeval v centru mesta, kjer ob 14.30 na Bregu vabijo na stojnico Ljubljane kot Unescovega mesta literature. Ta bo predstavljala izhodišče za prvo turo Urbanih vran, posvečeno ženskam v književni umetnosti, poimenovano Misterij ženske literarne Ljubljane. Program je del nastajajoče poti Women Writers Route, piše na festivalski strani.

Za sklep strnjenega dela Fabule pa bo ob 17. uri v Pritličju potekal pogovor z nemško pisateljico Bettine Wilpert o njenem kritiško izjemno dobro sprejetem in večkrat nagrajenem literarnem prvencu Kar se nam ne dogaja.

Roman je v formi eksperimentalen: različni glasovi pripovedujejo okruške iste zgodbe o Anni in Jonasu. Anna pravi, da je bila posiljena, Jonas pravi, da je na spolni odnos pristala. Njuni prijatelji se morajo odločiti, komu verjeti. Roman opisuje, kakšne posledice ima posilstvo za žrtev, storilca in njuno okolico, ter pokaže, da največkrat verjamemo tistemu, čemur bi radi - ne tistemu, kar je res, so povzeli pri Fabuli. Slovenski prevod romana, ki je izšel v sklopu festivala, je rezultat eksperimenta kolektivnega prevajanja, ki ga je spodbudil Goethe Institut v Ljubljani.

V festivalskem programu je predvideno še srečanje z mladim francoskim pisateljem Edouardom Louisom, ki bo svoj v 30 jezikov prevedeni literarni prvenec Opraviti z Eddyjem predstavil 4. aprila na literarnem večeru v Cankarjevem domu.

Fabulo je letos doletelo nekaj odpovedi. Organizatorji so že pred začetkom naznanili odpoved gostovanja švedske pisateljice Sare Stridsberg zaradi bolezni, a hkrati upajo na nov termin. Med festivalom je bilo odpovedano še gostovanje kanadske pisateljice Sheile Heti, ki je pot v Evropo odpovedala zaradi strahu pred epidemijo koronavirusa. Prav tako je bil odpovedan dogodek Moč in seks v družbi v Berlinu živeče režiserke in producentke neodvisnih pornografskih filmov Paulite Pappel, za katerega si organizatorji prav tako upajo na nov termin.

Na Fabuli sta letos odmevala uvodni festivalski večer v družbi enega najpomembnejših nemških avtorjev Bernharda Schlinka, ki je v Ljubljani predstavil roman Olga, v katerem se je osredotočil na usodo žensk pred 100 leti, in pa nastop hrvaškega pisatelja Kristiana Novaka, ki je spregovoril o svojem tretjem romanu Cigan, ampak najlepši.