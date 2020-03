Danes bo sončno, popoldne bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti

Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 14, na severozahodu okoli 7 stopinj Celzija. Ponoči se bo pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 1, ob morju 3 stopinje Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.