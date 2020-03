Mednarodni dan žensk obeležujemo od leta 1977, ko jo je z resolucijo določila generalna skupščina ZN. Na ta dan leta 1857 so v New Yorku ženske, zaposlene v tekstilni industriji, protestirale proti nečloveškim delovnim razmeram in nizkim mezdam. Vsa ta leta se ženske borijo za enake pravice in možnosti. Izvršna direktorica Agencije Združenih narodov (ZN) za enakost spolov in opolnomočenje žensk Phumzile Mlambo-Ngcuka je ob dnevu ženk poudarila, da enakost še ni dosežena. Opozorila je tudi, da to zadeva vse generacije, v središču pozornosti pa so mlajše ženske in deklice.

Slovenija je na lestvici enakosti med spoloma Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) sicer uvrščena na osmo mesto med 120 državami. Na lestvici od ničelne do 100-odstotne diskriminacije žensk je zabeležen 12,9-odstotni delež diskriminacije. Največjo težavo v Sloveniji pa glede na to lestvico predstavlja diskriminacija znotraj družine.

Na protestu v središču Ljubljane nekaj sto ljudi Tudi pri nas smo današnji praznik žensk obeležili z več dogodki. Včeraj so se na protestu zbrali v Kopru, danes pa na ljubljanskem Kongresnem trgu, kjer se je zbralo nekaj sto ljudi. Protest v organizaciji društva Iskra se je - kot lani - zavzel proti nasilju nad ženskami. Ob tem so organizatorice opozorile: »Vse dokler je spolno nasilje nekaj, kar v manjši ali večji meri občuti tekom svojega življenja prav vsaka ženska, se ne smemo sprenevedati, da res živimo v družbi, ki v enaki meri spoštuje vse člane in članice, in vsem omogoča enake možnosti sodelovanja,« in dodale, da nasilje nad ženskami še vedno zavračamo izključno na načelni ravni, ko pride do ustreznih sankcij in zavarovanja žrtev, pa vedno znova pademo na izpitu. Ob današnjem prazniku so pripravile tudi priročnik, ki svetuje, kako ravnati v primerih spolnega nadlegovanja in nasilja.