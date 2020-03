Organizatorji četrte norveške turneje v smučarskih skokih imajo že na začetku veliko težav. Potem ko so zaradi koronavirusa odločili, da bodo tekme brez gledalcev, so na slovitem Holmekollnu nad Oslom izvedli le polovico programa.

Premočan veter in bazen vode v izteku razlog za odpoved tekme

V soboto je bila tekma ekip, današnje tekmovanje posameznikov pa so morali po nekaj preložitvah zaradi neugodnega vremena odpovedati. Že dopoldne so sklenili, da se tekma, ki bi se morala začeti ob 14.30, preloži na 16.30 z odločitvijo, da bo le ena serija brez poskusnega skoka, a narava je bila močnejša. Vseskozi je pihal zelo močan jugo, ki je dosegal hitrost do 10 metrov na sekundo. Skakalnico je prekrila megla, ker je deževalo in se je v toplem vremenu topil sneg, je v izteku nastala velika luža vode, pravi mali bazen. Vodo so morali izčrpati, delali so tudi vrtine, a tekmo so po nekaj preložitvah dokončno odpovedali, saj je veter, ki je spreminjal smer, pihal s hitrostjo do sedem metrov na sekundo. Skakalci so večji del dneva prebili v hotelu, na skakalnici so se zadržali le poldrugo uro, saj je bilo hitro jasno, da s tekmo ne bo nič, zato so se usedli na avtobuse, ki so jih odpeljali na drugo postajo turneje v Lillehammer. Odpadlo tekmo iz Osla bodo skušali nadomestiti jutri v Lillehammerju ob 17.15 po startni listi iz Osla.

Na ekipni tekmi so si prvo mesto s konstantnimi in dolgimi skoki zagotovili Norvežani, ki so brez težav prehiteli Nemce in postali četrta reprezentanca z zmago na ekipnih tekmah v letošnji sezoni. V Wisli so zmagali Avstrijci, v Klingenthalu Poljaki, v Zakopanah in Lahtiju pa Nemci. Slovenci so s tretjim mestom še tretjič zapored stali na odru za zmagovalce. V Lahtiju so bili drugi, v Zakopanah pa tretji.