Savdske oblasti so aretirale tri visoke člane kraljeve družine, ker naj bi pripravljali državni udar, so povedali viri s savdskega dvora, medtem ko uradni Riad ni objavil nobene novice o tem. Aretirali so brata kralja Salmana, ki je formalni vladar države, četudi jo dejansko vodi njegov sin, prestolonaslednik Mohamed bin Salman. Aretirali so tudi kraljevega nečaka in nečakovega mlajšega brata.

Trojica naj bi se pogovarjala o mogočem državnem udaru v sodelovanju z vplivnimi plemenskimi voditelji in tudi z osebami v tujini, konkretneje iz Združenih držav, vendar naj ne bi šlo za kaj več kot za pogovore, obtoženi pa so izdaje, so za ameriške medije povedali viri na dvoru. Vse tri aretacije naj bi odobril sam kralj, za katerega je veliko ugibanj, kako sposoben je še vladati in ali ni že vseh vajeti prepustil svojemu sinu Mohamedu bin Salmanu.

Slednji je prestolonaslednik postal leta 2017, nato pa istega leta dal zapreti več kot 200 vplivnih Savdijcev, tudi sedemnajst princev, v hotel Ritz-Carlton v Riadu. Uradno je bil razlog pregon korupcije, neuradno pa je šlo za njegovo utrjevanje oblasti in za zastraševanje političnih nasprotnikov, saj na dvoru oziroma znotraj kraljeve družine, ki šteje 10.000 ljudi, ne manjka spletk. Eno takšnih naj bi organizirala tudi zdaj aretirana trojica, z njenim prijetjem pa je bin Salman, ki je bil predlani na udaru v tujini zaradi umora savdskega novinarja Džamala Hašokdžija, dokončno utrdil oblast, kot je dejal eden od virov na dvoru. »Poteza služi tudi kot opozorilo članom družine, naj ne poskušajo izdati Moahmeda bin Salmana,« je ocenil Steffen Hertog iz Londonske šole za ekonomske in politične vede.

Aretirani kraljev brat, princ Ahmed bin Abdulaziz, sicer ni imel več vzvodov do centrov moči v državi, kamor se je vrnil leta 2018, potem ko je bil poltretje leto v tujini. Poznavalci pravijo, da ni kazal želje po kroni, bil pa je eden od le treh ljudi, ki so v visokem svetu članov kraljeve družine leta 2017 glasovali proti imenovanju bin Salmana za prestolonaslednika. Nekateri na dvoru naj bi princa Ahmeda videli kot mogočo alternativo bin Salmanu, zlasti po kritikah, ki jih je bila družina deležna po umoru Hašokdžija.

Pred Mohamedom bin Salmanom je bil prestolonaslednik kraljev nečak Mohamed bin Nadfžaf, ki so ga zdaj tudi aretirali. Delal je na notranjem ministrstvu in imel tesne stike z ameriškimi obveščevalci. Aretirali so tudi njegovega mlajšega brata Navafa.