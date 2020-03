Hrvaški časnik Jutarnji list na spletu dodaja, da gre za četrto osebo s koronavirusom v Varaždinu. Okužbe so doslej potrdili tudi pri treh osebah v Zagrebu in pri petih v Reki. Na Hrvaškem so doslej opravili več kot 300 testiranj, pod zdravstvenim nadzorom pa je 4000 ljudi, še poroča časnik.

V Malem Lošinju v karanteni posadka manjše potniške ladje V Malem Lošinju je od četrtka 18 članov posadke na manjši potniški ladji preventivno v karanteni, en član posadke, ki ima blažje simptome prehlada, pa je od petka preventivno v reški bolnišnici in čaka na izid testa na okužbo z novim koronavirusom, je danes povedal vodja civilne zaščite Primorsko-goranske županije Marko Boras Mandić. Kot je povedal za hrvaško tiskovno agencijo Hina, je ladja v četrtek prišla v ladjedelnico v Malem Lošinju na remont. Vse potnike, bilo jih je okoli 40, so pred tem izkrcali v Trstu. Večina je bila državljanov ZDA, ki so prek Italije in nato ljubljanskega letališča odpotovali v ZDA, je dodal. Poudaril je, da so člani posadke v karanteni preventivno, če pa bo potrjen sum okužbe z novim koronavirusom pri bolnem članu posadke, bodo izvedli predpisan postopek.