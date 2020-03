Minister za zdravje Aleš Šabeder je danes izdal uredbo, ki določa, da se od danes prepove zbiranje ljudi na javnih prireditvah v javnih prostorih zaprtega tipa, kjer se zbira več kot 500 ljudi. Prepoved velja, dokler ne preneha nevarnost širjenja bolezni, ki jo povzroča novi koronavirus, piše v uredbi, objavljeni v uradnem listu. Prepoved velja za prireditve v objektih, pa tudi pod šotori, pojasnjujejo na ministrstvu za zdravje. Na ministrstvu za zdravje sicer priporočajo, da zaradi povečanega epidemiološkega tveganja organizatorji razmislijo tudi o smiselnosti prireditev z manjšim številom ljudi. Minister s prepovedjo sicer sledi priporočilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Kot je danes povedala njegova direktorica Nina Pirnat, so tako predlagali zaradi višje stopnje tveganja prenosa virusa.

Posebna, strožja priporočila je NIJZ izdal za Metliko in okolico, kjer odsvetujejo vsakršno druženje ljudi. Metliški župan Darko Zevnik je za POP TV povedal, da so sami že prej odpovedali vse prireditve, napovedane za ta konec tedna. »Če ni nuje po obiskih, pa svetujem ljudem, da ostanejo doma,« je dodal. Napovedal je še, da se bodo z morebitnimi dodatnimi ukrepi prilagajali sproti.

Šabeder pa je za POP TV pokomentiral tudi druge ukrepe, že v petek so prepovedali obiske v domovih za starejše. Specialistični pregledi potekajo normalno, bi jih pa glede na razvoj dogodkov lahko začeli omejevati, zato ljudem, ki so za te dni naročeni na preglede, priporočajo, da prej pokličejo in se pozanimajo o morebitnih odpovedih.

Zaradi priporočil in prepovedi zbiranja organizatorji odpovedujejo tudi prireditve, tako so odpovedali tudi koncert Andree Bocellija v Stožicah in nocojšnji koncert skupine MI2 v Cankarjevem domu.

Ministrstvo za kulturo je odgovorne osebe javnih zavodov že pozvalo, naj sledijo aktualnim priporočilom NIJZ ter ministrstev za zdravje in za zunanje zadeve ter svoje dejavnosti izvajajo v skladu z napotki. Ko gre za vprašanje kino predstav, maturantskih plesov in drugih prireditev, kjer je manjše število ljudi, kot 500, je Šabeder pozval organizatorje, naj ocenijo, ali je treba prireditev nujno izvesti, če je ni, naj razmislijo o odpovedi. Ob tem se zaveda, da nastaja gospodarska in finančna škoda, »a ta trenutek je najpomembnejše zdravje prebivalcev«, je dejal in zatrdil, da odločitev enotno podpira stroka, pokazal je na več podpisov infektologov, po njegovih besedah pa situacijo razume tudi minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek.

NIJZ je predlagal tudi sklic sveta za nacionalno varnost in predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, Marjan Šarec je na Twitterju že napovedal, da ga bo sklical za ponedeljek, in sicer v razširjeni sestavi.

Vsi, ki so hospitalizirani, so v stabilnem stanju in se nobeden ne zdravi za pljučnico ali kritičnega stanja, je povedala Repar Bornšek.

Skupno je v Sloveniji tako potrjenih 12 primerov okužb, doslej pa so testirali 785 ljudi. »Lahko smo še relativno mirni, ker so vsi primeri bili vneseni, moramo pa biti izjemno pozorni,« je dejala Pirnatova. Ponovno je pozvala, da se ob kakršnihkoli znakih okužbe zgornjih dihal in nedavnega potovanja z rizičnega območja brez predhodnega telefonskega pogovora pomoči pri zdravniku ne išče osebno.

Zaprt Dom starejših občanov Metlika

Zdravnik, pri katerem so v petek potrdili okužbo z novim koronavirusom in dela v Zdravstvenem domu Metlika, ni bil v stiku le z osebjem v zdravstvenem domu, pač pa tudi z 12 stanovalci Doma starejših občanov Metlika. Dom je zaprt, izvajajo preventivne ukrepe. Stroge ukrepe so zdaj uvedli tudi v Splošni bolnišnici Novo mesto. Prepovedali so obiske in uvedli strog režim za bolnike. Šestim ljudem, ki so bili v stiku z okuženim zdravnikom iz Metlike in kažejo znake vnetja, so odvzeli bris, ki se je v vseh primerih izkazal za negativnega.

Okuženi zdravnik je bil neposredno v stiku z 12 stanovalci, tesneje tudi s sestro, ki dela v ambulanti, z ostalim osebjem pa se je srečal na hodniku oziroma v sobi, kar pomeni, da ni šlo za bližnji stik.

Danes ob 14.uri bo novinarska konferenca @MinZdravje, kjer bodo ključni ljudje pojasnili dosedanje ukrepe, ki so bili sprejeti in ki bodo v bodoče, na območju Metlike in tudi drugje. ZD je zaprt, nujni primeri so obravnavani v NM, testiranja potekajo... — Marjan Šarec (@sarecmarjan) March 7, 2020

Dom je danes na Facebooku objavil, da so ga v petek popolnoma zaprli in da skladno z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) izvajajo preventivne ukrepe. Tako se stanovalci zadržujejo v sobah, kjer se tudi prehranjujejo. Skupna druženja so prepovedana. Sobe večkrat dnevno prezračujejo in razkužujejo. Naloga stanovalcev in zaposlenih je, da se opazujejo in če opazijo zdravstvene spremembe, takoj sporočijo predstojnim, so navedli.

Zaposlenim priporočajo, naj, če opazijo respiratorne težave ali druge znake, obvestijo svojega zdravnika. Za odvzem brisa imajo tisti, ki pridejo iz doma starejših, po dogovoru z novomeško območno enoto NIJZ v splošni bolnišnici prioriteto.

Delo v domu sicer poteka po normalnem urniku, zaposleni pa morajo pri svojem delu obvezno nositi zaščitne maske ter skrbeti za razkuževanje sebe in prostorov, kjer se gibljejo, so še zapisali v objavi Glede testiranj stanovalcev, ki so bili v stiku, je direktorica za časnik povedala, da je najprej ob posvetu z NIJZ vztrajala, da se teste opravi, nato pa so sklenili, da se jih ne opravi, saj gre tako za fizični napor (točka za pregled je v Novem mestu) kot za psihični napor. Sestro, ki je delala z zdravnikom, pa so že pregledali, a rezultatov še ni.