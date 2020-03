Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14, na severozahodu okoli 6 stopinj Celzija.

V nedeljo bo sončno, popoldne bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 1, v alpskih dolinah okoli -8, ob morju 5, najvišje dnevne od 9 do 14, na severozahodu okoli 7 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo pretežno oblačno, predvsem na severu bo možna kakšna kaplja dežja.