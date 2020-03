Japonska vlada Shinza Abeja je v prizadevanjih za zajezitev epidemije odredila odpoved številnih športnih prireditev, a je obljubila izvedbo olimpijskih iger, v katere je Japonska vložila približno 12 milijard dolarjev.

Na olimpijskih igrah med 24. julijem in 9. avgustom pričakujejo več kot 11.000 športnikov, še 4400 pa na paraolimpijskih igrah, ki bodo sledile. Tak je vsaj načrt. Vendar odpoved zaradi koronavirusa še ni izključena. Iz Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) so sporočili, da imajo za dokončno odločitev še dva do tri mesece časa.

"Prepričan sem, da Mok ne bo sprejel nobene odločitve, ki bi bila v nasprotju z odločitvami Svetovne zdravstvene organizacije in vlad. Vprašanje pandemije je veliko bolj pomembno kot izvedba določenega športnega dogodka, celo če gre za tako velikega, kot so olimpijske igre," je pred dnevi povedal podpredsednik Moka Richard Pound.

Mok po poročanju portala Insurance Journal za primer odpovedi vsake olimpijske igre zavaruje za približno 800 milijonov dolarjev, kar zadošča za pokritje večino njegovega približno eno milijardo dolarjev visokega vložka v vsakokratnega gostitelja prireditve. Zavarovalna premija se po ocenah strokovnjakov giblje med dvema in tremi odstotki, kar za olimpijske igre v Tokiu pomeni račun v višini približno 24 milijonov dolarjev.