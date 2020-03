Spomladanski del državnega prvenstva v nogometu je premešal razmerja med klubi. Največ težav imajo favoriti, ki po dolgem zimskem premoru še lovijo zmagovito formo. Med četverico moštev, ki so v zadnjih štirih krogih zbrala največ točk, so trije klubi iz spodnje polovice lestvice. Med vodilno peterico je najuspešnejše Celje, ki ob osmih osvojenih točk še ni izgubilo. Enak izkupiček ima deveti Bravo, ki bo danes gostoval v Ljudskem vrtu. Maribor je pod pritiskom zmage, saj mora oprati ime po brezidejni predstavi v Celju. Triglav in Tabor sta spomladi zbrala po sedem točk in se želita čim prej otresti pritiska, ki ga prinaša boj za obstanek. Triglav bo v Kranju gostil Celjane, Tabor se odpravlja v Velenje. Domžale bodo prvo zmago v koledarskem letu iskale proti Aluminiju, derbi kroga pa bo v Stožicah, kjer bo Olimpija gostila Muro. Prekmurci imajo težave na tekmah z manjšimi klubi, največ motiva pa najdejo proti kandidatom za prvaka.

Domžale – Aluminijdanes ob 15. uri, sodnik: Skomina Domžale tudi po štirih krogih spomladanskega dela ostajajo brez zmage. Zadnji poraz proti Bravu jih je pahnil v boj za obstanek, a v klubu zatrjujejo, da je tekem še dovolj, panika pa odveč. Zaradi neuspehov je vidno frustriran trener Andrej Razdrh, ki ne najde zmagovalnega recepta. Kot pravi, se njegovim igralcem vso sezono ponavljajo ene in iste napake, ki so povezane bodisi s pomanjkanjem kvalitete bodisi z mladostjo ali padcem koncentracije. Ekipa bi za izhod iz krize bržkone potrebovala kakšen trening več, a kaj, ko ritem dveh tekem na teden tega ne dopušča. Ljubljančan se zato nadeja, da bo zasuk na bolje prinesla vrnitev kapetana Senijada Ibričića, ki se po prepovedi štirih tekem nastopanja vrača v moštvo. »Očitno nam kapetan zares ogromno pomeni. Tako psihološko kot tudi v sami igri,« priznava Andrej Razdrh, prepričan, da lahko že proti Aluminiju prekinejo serijo slabih predstav in zajahajo zmagovalni val. »V našem prvenstvu lahko zmagaš dve tekmi, in si že v pozitivnem trenutku, vendar je najprej treba priti do teh dveh zmag,« še dodaja trener Domžal. Z izkupičkom štirih osvojenih točk v drugem delu prvenstva za zdaj ne morejo biti zadovoljni niti pri Aluminiju, ki se jim odhod najboljšega igralca, vezista Dejana Petroviča, k dunajskemu Rapidu pozna bolj, kot bi si morda želeli priznati. Vseeno so Kidričani prepričani, da bo za nove tri točke zadoščala predstava, ki so jo prikazali v drugem delu torkovega obračuna proti Olimpiji. Naš namig: 0

Maribor – Bravo danes ob 17.15, sodnik: Glažar Maribor z neprepričljivimi predstavami izgublja zaupanje navijačev. Viole so igralcem po porazu v Celju obrnile hrbet in zahtevale boljšo podobo kluba na igrišču. »V tekmo moramo odločneje. Pokazati moramo borbo do limita. Doslej smo navidezno nadzorovali igro, zdaj moramo biti pogumnejši in konkretnejši. Z večjimi menjavami ritma, kakovostnimi podajami, vtekanjem,« je teorijo razložil trener Maribora Darko Milanič. Kakšna bo praksa, bo pokazala tekma z Bravom, ki se je odlično prilagodil na igranje v prvoligaški konkurenci in se ne boji nikogar. Po vsakem zdrsu Maribora se v javnosti pojavijo ugibanja o usodi Milaniča, ki od marca 2016 opravlja drugi mandat na klopi državnih prvakov. Milanič se je že naposlušal žvižgov s tribun Ljudskega vrta, a športni direktor Zlatko Zahović ne želi niti slišati o zamenjavi trenerja, kar je velika razlika v primerjavi z Olimpijo. Maribor bo proti Bravu znova oslabljen, saj sta Pihler in Mulahusejnović kaznovana, Zahović in Klinar pa poškodovana. Milec bo morda zaigral, Dervišević po bolezni še ni nared. Vlogo kapetana opravlja Mitja Viler: »Aktivirati moramo vse atome moči in premagati Bravo, ki je spomladi veliko boljši kot jeseni. Potrebujemo serijo zmag, da si povrnemo samozavest. Odziv viol v Celju? Tudi sami smo nezadovoljni, ker imamo premalo točk.« Bravo se bo prvič v sezoni predstavil brez trenerja Dejana Grabića, ki je kaznovan zaradi dveh rumenih kartonov. Ljubljančani so nazadnje izgubili 1. decembra, ko jih je ugnala Olimpija. Naš namig: 1.

Triglav – Celjejutri ob 15. uri, sodnik: Obrenović V Kranj k Triglavu prihaja ta trenutek najbolj vroča in bržkone tudi najbolj samozavestna ekipa lige Celje, ki je pomlad odprla z osmimi točkami. Zadnje tri je osvojila z zmago proti Mariboru in se mu približala le na točko zaostanka. »Proti Triglavu se želimo prikazati v podobni luči kot proti Mariboru. Kranjčani so hit tega dela prvenstva. So zelo učinkovita in povezana ekipa,« pred gostovanjem na Gorenjskem ostaja previden trener Celjanov Dušan Kosič. V svojih vrstah ima zelo razpoložena napadalca Mitjo Lotriča in Darija Vizingerja, ki sta zaslužna za 27 od 48 golov svoje ekipe v prvenstvu, povsem pri vrhu pa sta tudi po številu podeljenih asistenc. Dvojec bo tako predstavljal največjo nevarnost za kranjsko obrambo, ki s 54 prejetimi goli sodi med najslabšo v ligi, a se je v drugem delu močno popravila in na štirih tekmah prejela le štiri gole. Naš namig: 0

Rudar – Tabor jutri ob 17. uri, sodnik: Vinčić Trenerja Rudarja Andreja Panadića v teh dneh verjetno prežemajo mešani občutki. Zagotovo ga veseli, da so njegovi nogometaši tako proti Olimpiji kot Muri ostali neporaženi, kot tudi, da se je Senijad Lelić izkazal za odlično okrepitev, po drugi strani pa njegova ekipa tudi po 24 krogih ostaja brez zmage in prikovana na dno prvenstvene razpredelnice. Prav tako se poraja vprašanje, koliko moči je po obračunih z moštvoma iz zgornje polovice lestvice še ostalo Velenjčanom. Glede na trenutno izvrstno formo Tabora jih namreč verjetno znova čaka obračun, na katerem bo oddiha v obrambi malo, tekanja v protinapade pa veliko. Zadnji dve tekmi med kluboma sta se sicer končali brez zmagovalca, a pri Primorcih je ob prihodu Camoranesija na klop zavel nov veter. Proti Mariboru so dokazali, da se znajo odlično braniti, proti Triglavu pa, da so lahko zelo nevarni tudi v napadu. Naš namig: 2