Ubranjen naslov v angleškem ligaškem pokalu minuli teden je vsaj nekoliko zacelil rane nogometašem Manchester Cityja, ki imajo eno najslabših sezon od prihoda novega lastnika v klub pred dvanajstimi leti. Bitko za državni naslov so proti letos dominantnemu Liverpoolu izgubili že pred časom, pretekli mesec pa jih je udarila še kazen Evropske nogometne zveze, ki jim je zaradi kršenja finančnega fair playja izdala dveletno prepoved nastopanja v evropskih tekmovanjih. Da je stvar še nekoliko slabša, jim življenje greni Manchester United, s katerim se bodo sinje modri pomerili jutri.

Če so bile zmage rdečih vragov proti Cityju v zadnjih letih prej izjema kot pravilo, so nogometaši trenerja Oleja Gunnarja Solskjaerja letos obrnili ploščo. Od treh medsebojnih dvobojev so so dobili dva, če bi jim dosežek uspelo ponoviti tudi v 29. krogu angleškega prvenstva, pa bi se že postavili ob bok svojim klubskim predhodnikom. Ti so tri zmage v eni sezoni proti mestnim tekmecem dosegli le še v sezonah 1956/1957, 1995/1996 in 2009/2010. »To bo že četrta tekma s Cityjem v le nekaj mesecih. Ker smo z njimi igrali že tolikokrat, dodatne videoanalize ne bodo potrebne,« pozitivno plat pred sicer zahtevnim derbijem vidi Ole Gunnar Solskjaer.

Ekipa norveškega stratega je v naletu, saj je neporažena na zadnjih devetih tekmah (6 zmag, 3 remiji), nogometni poznavalci pa razloge za njihove nedavne uspehe vidijo tudi v izvrstnih predstavah Bruna Fernandesa. Portugalski vezist je na Old Trafford prišel v zimskem prestopnem roku iz Sportinga za 80 milijonov evrov in se nemudoma uveljavil v začetni postavi. »Ekipi se je pridružil kot vodja in dokazal, da to tudi je. Je zmagovalec. Devetindevetdeset odstotkov zanj ni dovolj in verjetno se zaveda, da bo moral biti proti Cityju še boljši,« novinca v vrstah Uniteda hvali Solskjaer.

Derbi med velikanoma iz Manchestra ne bo edini ta konec tedna. V Nemčiji se bosta že danes (ob 18.30) pomerili tretjeuvrščena Borussia Dortmund in mesto slabša Borussia Mönchengladbach, jutri (ob 20.45) pa v Italiji še Juventus in Inter, ki pa bosta zaradi koronavirusa igrala pred praznimi tribunami. Na Otoku se za tak ukrep doslej še niso odločili, je pa zato vodstvo lige vsem klubom naročilo, da se igralci in sodniki pred začetkom dvobojev iz preventivnih razlogov med seboj ne rokujejo. »Koronavirus se širi kapljično in se lahko prenaša tudi s stiskom rok,« je na uradni spletni strani svojo odločitev javnosti pojasnilo vodstvo premier lige.