Inflacije petic in štiric ne zna nihče ustaviti

Številsko ocenjevanje učencev je bilo že pred stotimi leti zamišljeno po “kmečki logiki”: največ bi moralo biti srednjih ocen, ker smo ljudje v povprečju povprečni. Odličnjaki in zadostni so izjema. Danes pa je ravnovesje porušeno in odlična ocena je že skorajda novi standard. Šolniki priznavajo, da je to problem. Država pa stanja uradno ne nadzoruje.