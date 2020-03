Paragvajka policija je v četrtek preiskala hotel, kjer sta bila Ronaldinho in njegov brat ter pri tem našla ponarejena potna lista. »Preiskujemo tudi odgovorne, ki so oba spustili v državo s ponarejenimi dokumenti,« je že v četrtek dejal notranji minister Euclides Acevedo, ki je razkril tudi, da je Ronaldinho uporabljal paragvajski potni list, ki je bil pred meseci uradno izdelan za paragvajskega državljana, kasneje pa ustrezno spremenjen.

Ronaldinhu, ki je bil z Brazilijo leta 2002 tudi svetovni prvak in je leta 2006 z Barcelono osvojil ligo prvakov, so brazilske oblasti leta 2018 odvzele potni list, saj je bil obsojen na plačilo kazni v višini 2,5 milijona evrov, saj je na jezeru, ki je v zaščitenem območju, zgradil past za ribe in pomol.

Ronaldinho je v Paragvaj odpotoval, da bi tam promoviral knjigo »Genij življenja«, udeležil naj bi se tudi odprtja kazina in nekaterih dobrodelnih prireditev.