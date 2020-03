Pravna država pred gospodarskim interesom

Čeprav je v tovarni Kemis zagorelo pred skoraj tremi leti (15. maja 2017), se zdi, da se žerjavica tam še vedno ni ohladila. Ob vsaki odločitvi gradbenega inšpektorata, okoljskega ministrstva ali upravnega sodišča pride do novega vžiga. Z ognjem na jeziku se oglašajo vsi, ki imajo kakršen koli interes, pri čemer se javni diskurz vse preveč odmika od bistva. To pa je vprašanje, ali je vrhniški predelovalec odpadkov ravnal v skladu z zakoni ali ne. Po zadnji odločbi, ki jo je spisala gradbena inšpekcija, je odgovor – ne. Odločitev bi bila težko bolj pričakovana, kajti do tega vprašanja se je posredno že dvakrat opredelilo upravno sodišče, prvič junija 2018 in drugič februarja 2019.