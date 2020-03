Ekipi kulturnega društva Prostorož in Inštituta za politike prostora (IPOP) bosta ob podpori ljubljanske mestne občine tudi letos uresničili projekt Zunaj. »Prebivalci in prebivalke mesta v svoji okolici pogosto opazijo drobne stvari, ki bi jih želeli spremeniti, da bo njihova soseska bolj prijetna in urejena po njihovi meri. Imajo ideje in čas, nimajo pa dovolj sredstev in znanja, da bi jih uresničili,« so pojasnili v Prostorožu in dodali, da s projektom Zunaj omogočajo prav to – uresničitev manjših lokalnih akcij, bodisi postavitev nogometnega gola, organizacijo sosedskega piknika ali garažne razprodaje… Letos bodo z nasveti, pomočjo pri organizaciji in kritjem do 800 evrov za nakup materialov pomagali uresničiti predvidoma petnajst najboljših prejetih predlogov. Kot poudarjajo organizatorji projekta, lahko sodeluje vsak, ki ima dobro idejo. Vse, kar morajo sodelujoči storiti, je, da do 30. marca izpolnijo spletno prijavnico in predstavijo svoje predloge. Do sredine aprila bo nato posebna komisija, ki jo bodo sestavljali predstavniki občine, Prostoroža in IPOP, izbrala najboljše predloge lokalnih akcij.

Prvič so v Prostorožu in IPOP projekt Zunaj zagnali lani. Prvotno so nameravali pomagati pri uresničitvi šestih najboljših idej, a so se zaradi velikega zanimanja odločili, da jih izberejo deset. Prejeli so namreč 60 prijav, kar je občutno preseglo pričakovanja. Med drugim so postavili novo rdečo klop na Masarykovi, v Šiški so uredili teraso v gozdu in organizirali kino na prostem, prenovili dvorišče bloka na Prulah, uredili nov vhod in parkirišče za kolesa v Tobačni ter zgradili gozdni pumptrack in kotiček za druženje v Zadobrovi. V akcijah je skupno sodelovalo skoraj 400 občanov.