»Zdajle, ko je regrat najdražji, ga ljudje veliko kupujejo, potem ko bo po dva evra, pa skoraj nikogar več ne bo zanimal,« povpraševanju po regratu komentira ena od branjevk. Kupujejo ga veliko več kot druge solate, še doda. Za radič prodajalke zelenjave pravijo, da ne bo več dolgo, morda še kak teden. Vse je odvisno od vremena. Siljen radič je po 1,50 do 3 evre za četrt kilograma. Vsaj na eni od stojnic je že mogoče dobiti tudi letošnjo prvo sejanko endivije iz rastlinjaka, za katero je treba odšteti 5 evra za kilogram. Rumena koleraba in korenje sta po 2 evra za kilogram, zelena koleraba in gomolj zelene pa po 3 evre za kilogram. Koromač je po 3 do 4 evre za kilogram, brokoli od 4 do 5 evrov za kilogram. Por je po 2 do 3 evre za kilogram, krompir od 0,80 do evro za kilogram. Čebula je večinoma po 2 evra za kilogram, šalotka pa po 6 evrov za kilogram. Špinačo prodajajo po 6 do 8 evrov za kilogram, šopek redkvic za evro, rdeča pesa pa je večinoma po 2 evra za kilogram.

Kivije je mogoče dobiti po 4 evre za kilogram. Jabolka topaz in elstar stanejo 2,50 evra za kilogram, gala pa od 2 do 2,50 za kilogram. nm