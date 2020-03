Požar avtomobila ni nekaj, čemur smo priča vsak dan. Žal pa je pogosto tako, da nas ogenj preseneti, za nameček nimamo opreme, s katero bi se z ognjem spopadli. Ročni gasilni aparat (še) ni del obvezne opreme osebnega avtomobila, pa tudi če bi bil, večina voznikov in sopotnikov z njim ne zna ravnati, čeprav bi načeloma morala. Zaposleni namreč vsakih nekaj let opravimo usposabljanje na temo varstva pri delu, katerega del je tudi požarno varstvo. No, teorija je eno, praksa nekaj čisto drugega. Zato vam svetujemo, da ne razmišljate v smeri »meni se to že ne more zgoditi«.

Če bi bil gasilni aparat – mimogrede, cena dvokilogramskega je ugodnih 27 evrov – del obvezne opreme, bi se marsikateri požar za jeklenega konjička končal drugače. Vedno je namreč smiselno, da si prizadevamo požar pogasiti sami. Ključnih je namreč prvih sedem minut, ko se ogenj že močno razvije, to pa je tudi čas, ko praviloma na prizorišče prispejo gasilci. Če ste seveda imeli v glavi številko 112 in jih takoj poklicali. Pogosto avta ni mogoče rešiti in je tako uničen, da popravilo ni več smiselno in konča na odpadu.

V avtu najpogosteje zagori iz dveh vzrokov – napake na električni napeljavi in kot posledica nesreče. Napaka lahko zaradi preobremenitve na ohišju varovalk povzroči pregrevanje, katerega posledica je samovžig. Veliko nevarnost predstavlja predvsem električna oprema, ki je vgrajena v nasprotju z navodili proizvajalca. Zato je pomembno, da se vozilo servisira pri pooblaščenem serviserju. Vse več avtomobilov poganjajo alternativni pogoni, kar za gasilsko službo predstavlja kompleksno nalogo, predvsem zato, ker proizvajalci nimajo enotno urejene izvedbe električnih ali plinskih inštalacij. Vsak proizvajalec mora sicer doseči neko stopnjo kakovosti za doseganje standardov, kako pride do tega, pa je prepuščeno posameznemu proizvajalcu. Električna vozila tako predstavljajo za gasilce nevarnost prenosa električne energije na telo posredovalca pri interveniranju, plinska pa nevarnost idealne mešanice plina z zrakom za povzročitev eksplozije ob prerezovanju plinskih inštalacij. Eksplozije vozil, kot jih sicer lahko vidimo v filmih, so redke. Če opazimo dim ali vonj po zažganem, moramo avto ustaviti, če gori pod motornim pokrovom, pa pokrov dvigniti. To pa je brez posebne varovalne opreme dostikrat težko, saj se lahko opečemo, ko pokrov dvignemo in plamen udari v nas.

Požar na avtomobilu resda sodi med redkejše nevarnosti, a to še ne pomeni, da se nam ne bo primeril. Zato bodimo nanj pripravljeni, kot smo za volanom sicer na nekatere druge, bolj realne dogodke. V vsakem primeru pa je avto smiselno ustrezno zavarovati, da nas jutro po požaru ne bo bolela glava. Lahko le upamo, da sta to storila tudi lastnika taycana in F40. Za prvega je namreč treba odšteti najmanj 160.000 evrov, vrednost drugega je okrogel milijon in pol.