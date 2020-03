Iz Rovinja se je namreč preselil v Opatijo, kjer s svojo 15 let mlajšo ženo Dubravko živi v 40 kvadratnih metrov velikem stanovanju. Kot je pevec povedal za hrvaško revijo Glorija, še nikoli ni bil tako srečen, četudi je stanovanje manjše, kot je vajen. »Nikoli nisem bil srečnejši, saj se moram v tem stanovanju stiskati s svojo mlado soprogo, s katero se zdaj ne moreva oddaljiti, tudi če bi se hotela,« se je za revijo pošalil Cetinski. Dubravka, ki ima 35 let, je v Opatiji odprla lastno šolo petja, s čimer naj bi se ji izpolnile življenjske sanje. Lani je prebolela lažjo možgansko kap, po kateri pa po pevčevih besedah nima trajnih posledic. Cetinski, ki je bil pred časom veliko na sodišču zaradi povzročitve prometne nesreče, v kateri je umrl starostnik, se danes posveča predvsem zdravemu načinu življenja in vadbi po programu Marija Mlinarića. Petdesetletnik je lani začel turnejo #samoljubav, ki bo vrhunec doživela maja letos v zagrebški Areni, dan pred pevčevim 51. rojstnim dnevom. Nedavno je posnel tudi duet s svojim mlajšim bratom Matteom, načrtoval pa naj bi tudi nekatere televizijske projekte.

Pripravila Špela Žagar