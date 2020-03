Prepričljiva zmaga Celja proti Mariboru (2:0) je dosegla največji odmev tudi v glasovanju za Dnevnikovega najboljšega igralca 24. kroga v prvi slovenski ligi. Med peterico najboljših nogometašev so se znašli kar trije celjski igralci. Prvo mesto je osvojil Žan Benedičič, drugi je bil Dario Vizinger, peti pa Mitja Lotrič. Razpoloženi Celjani so se vmešali v igro za naslov prvaka in za vodilno Olimpijo zaostajajo za pet točk.

Žan Benedičič je otrok kranjskega Triglava, od koder je pri šestnajstih letih odšel na kaljenje v Lombardijo. V Italiji je postal član velikana Milana in si izboril status v mladinskih selekcijah kluba. Leta 2014 ga je trener članskega moštva Filippo Inzaghi povabil na turnejo v ZDA, a se je vrnil domov, ker so se začela pogajanja za posodo v takratnega angleškega drugoligaša Leeds United. Prestop v Anglijo se za Benedičiča ni končal po njegovih željah, saj so obetavnega vezista načele poškodbe, ki so ga spremljale tudi kasneje. Med letoma 2015 in 2017 je zamenjal štiri klube – v Italiji je bil član moštev Como, Ascoli in Olbia, vmes se je preizkusil tudi v Londonu pri Leyton Orientu, a so se načrti izjalovili. Pred božičnimi prazniki leta 2017 je zaključil avanturo na tujem in se predstavil kot novinec Celja, kamor je prišel v paketu s sedanjim kapetanom Mitjo Lotričem. Za njegove usluge so se zanimali tudi v Mariboru, a pogodbe z vijoličnimi nikdar ni podpisal. V knežjem mestu je Benedičič dobil vidno vlogo in se hitro uveljavil. Pogodba s celjskim klubom mu poteče ob koncu junija 2022.

Benedičič si je za sredino predstavo proti Mariboru prislužil prve točke v letošnji sezoni. V skupnem seštevku še vedno vodi Rok Kronaveter, za samo štiri točke pa zaostaja Mitja Lotrič. Na tretjem mestu preži napadalec Olimpije in prvi strelec lige Ante Vukušić, ki je že tri tekme brez doseženega gola.