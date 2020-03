Rešitev vprašanja problemov z domovi za starejše

Obstaja več možnih različnih načinov reševanja problema oskrbe starostnikov in kadrovskega deficita na tem področju. Lahko je to normalna pot, kot jo poznajo na vseh ministrstvih in vladah, ko se torej ne stori nič toliko časa, dokler se na ulice ne spravi tisoče ljudi. Vmesne izvedbe preskočim in zaključim z najhitrejšo. Lahko tudi prek referenduma dosežemo spremembo pogodb o zaposlitvi, od vključno predsednika vlade navzdol do vseh na ministrstvih za delo, zdravje, finance, prostor, infrastrukturo, ki bi najprej en mesec ob sobotah obiskovali tečaje oskrbe: menjanja plenic, obračanja nebogljenih, hranjenja, menjave vrečk za urin, shranjevanja in čiščenja protez. Potem pa bi to delo opravljali enkrat na teden toliko časa, da se vprašanje bivanja in oskrbe starejših ne reši. Seveda bo dobil varuh človekovih pravic potem njihovo ogorčeno pismo.