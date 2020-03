Oprostilna sodba Milku Noviču razveljavljena?

Ljubljanski višji sodniki so že odločili o pritožbi tožilstva na sodbo, s katero je bil dr. Milko Novič oproščen umora direktorja Kemijskega inštituta dr. Janka Jamnika. Obrambi in tožilstvu razsodba še ni bila vročena, po neuradnih podatkih pa je bila sodba razveljavljena in odrejeno novo prvostopenjsko sojenje.