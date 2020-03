V naselju Mlino na Bledu promet na cesti čez Jezernico, v katero se izliva Blejsko jezero, poteka izmenično enosmerno. Most je namreč tako poškodovan, da številnih vozil, med katerimi so tudi težki tovornjaki in avtobusi, ne bi več zdržal, če bi vozila v obe smeri. Gre za državno cesto in hkrati za glavno cestno povezavo med Bledom in Bohinjem, zato je bila zaskrbljenost predstavnikov občine in prebivalcev, ko so opazili poškodbe, razumljiva.

Predstavniki direkcije za infrastrukturo so si poškodbe mostu po besedah direktorja občinske uprave na blejski občini Roberta Klinarja že ogledali. S prometom čez most zgolj po enem voznem pasu skušajo poškodovan objekt nekoliko razbremeniti. »Po naših podatkih naj bi se sanacija mostu začela že ta mesec in aprila naj bi se končala,« je pojasnil Klinar. Dodal je, da so z DRSI podpisali tudi sporazum o sofinanciranju, saj nameravajo del ceste še preplastiti in na delu do Pristave urediti pločnik. Tudi ta dela naj bi bila končana pred poletno sezono.

»Nujno pa potrebujemo južno razbremenilno cesto proti Bohinju. Infrastruktura ni pomembna samo za Bled, ampak tudi za Bohinj. Most čez Jezernico je pokazal vse elemente dotrajanosti ceste med Bledom in Bohinjem,« še opozarja Klinar. Med obnovo ne bo popolnih zapor, temveč bo promet potekal izmenično enosmerno, je še dodal. pe