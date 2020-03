Je že prav, da predsedujemo in to dobro opravimo, bilo pa bi zelo kontraproduktivno in slabo, če bi se to uporabljalo za notranjepolitične namene, zganjalo patriotizem okoli tega in da bi na ta račun zanemarili notranje gospodarske in druge probleme. Ob prvem predsedovanju so tako levi in desni zganjali neko patriotsko histerijo v zvezi s predsedovanjem in ne bi bilo dobro, da se to ponovi, je opozoril.

Slovenija je Evropski uniji prvič predsedovala v prvi polovici leta 2008, ko je bil svet po besedah Grobovška že sredi svetovne gospodarske in finančne krize. "Podirale se se banke (...), mi pa smo samo še predsedovali, si ogledovali in bili strašno zadovoljni sami seboj. Udarec, ki je sledil, je bil nepopisno velik," je dodal.

Po mednarodnem priznanju Slovenije in njenem članstvu v zvezi Nato je bilo po njegovi oceni zelo nepotrebno, da je Slovenija prvič tako zelo kmalu predsedovala EU.