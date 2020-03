Kot je dejal Janša, so občine generator napredka in gospodarske rasti ter posledično kakovosti življenja ljudi. Zagotovil je, da jim je roka sodelovanja stalno ponujena, vlada pa bo v preostanku mandata obiskala vse regije, saj želijo slišati, kakšne so konkretne težave, s katerimi se občine soočajo, in pripraviti tudi konkretne rešitve. Obstajati mora nek "fair play", ki mora graditi na načelu: o lokalni samoupravi nič brez lokalne samouprave, je poudaril Janša.

Glede pokrajin pa je dejal, da bo verjetno enkrat v prihodnosti podoben posvet, morda z malo širšo udeležbo, kjer se bo poskušala nadgraditi razprava, ki jo je začel DS, kako k temu pristopiti.

Koalicijska pogodba gre v pravi smeri; rešitve, kot so povečanje povprečnine, decentralizacija in tudi debirokratizacija, so tiste prave, je ocenil župan Slovenske Bistrice Ivan Žagar, sicer v času prve Janševe vlade minister, pristojen za lokalno samoupravo. Ob tem je Žagar izrazil željo, da bi napovedano uresničevali v dialogu z občinami, kajti če želimo močno Slovenijo, moramo imeti močne občine.