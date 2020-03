120 let Gimnazije Poljane: Svobodomiselna. Odprta. Poljanska.

Gimnazija Poljane letos praznuje svojo 120-letnico obstoja, pri čemer se je do lani na tej srednji šoli izobraževalo že skoraj 17.000 dijakov in dijakinj, skupno že za eno mesto, pravi njen ravnatelj Bojan Bogatec Končan. Identiteta gimnazije so odprtost, raznolikost in svobodomiselnost, poudarjajo njeni snovalci v sodobnosti.