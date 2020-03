Nova vlada: Slovenija 2022, skica prihodnosti

Predprejšnji četrtek se je sestal odbor za kulturo. Dva dni pred tem so Janševe snubljenke, NSi, SMC in DeSUS, snubcu sporočile, da se mu dajejo na voljo za poroko, zato je seja odbora za kulturo padla v shizofren politični čas, ko je bilo že znano, da so obstoječa parlamentarna razmerja razpadla, nova pa formalno (z imenovanjem Janeza Janše za mandatarja vlade) še niso bila potrjena.