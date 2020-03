Smetarski biznis z odpadki: Če bomo tako nadaljevali, bomo postali Neapelj

Smo družba potrošnikov. Multinacionalki Alibaba in Amazon sta najboljše utelešenje kapitalizma, v katerem je gospodarstvo tisto, ki narekuje razvoj geostrateških politik. Poceni izdelki – od oblek, kozmetičnih izdelkov, elektronske opreme do pohištva in pripomočkov za dom – so dosegljivi vsakomur na vseh koncih sveta. Tako zelo enostavno. Od klika z miško do vrat kupčevega doma. Njihov praviloma kratek rok trajanja odtehtajo nizke prodajne cene. A drage za okolje. Iz Kitajske in ZDA so posledice hiperprodukcije potrošništva zasmetile vse kotičke tega sveta.