Le po tako prestani izolaciji, če se izkaže, da niso okuženi z novim koronavirusom, se namreč lahko vrnejo na svoja študijska mesta v Avstralijo. Zaradi širjenja virusa so »v deželi tam spodaj« od 1. februarja uvedli posebne omejitve za prihod v državo potnikom, ki prihajajo s celinskega dela Kitajske. V državo se lahko vrnejo zgolj zdravi, in to iz tretje države, torej ne neposredno iz Kitajske. Za večino kitajskih študentov je bil to hud finančni udarec. Karen Ji je denimo za 14-dnevno bivanje na Tajskem in več letalskih kart porabila kar slabih 12.000 evrov. Tako kot Karen, ki je že prispela v Avstralijo, je tudi Tong užaloščena zaradi ravnanja avstralske vlade. Študent inženirstva Xin Hao bo zaradi omejitev pri vračanju na študij zgrešil predavanja pri dveh obveznih predmetih, s čimer se mu je diploma odmaknila vsaj za leto dni, krepko ga bo udarilo tudi po žepu, saj se mu bodo študijski stroški precej povečali. Težav študentov se zavedajo tudi na avstralskih fakultetah, kjer šolnine kitajskih študentov prinesejo do četrtine njihovih prihodkov. Za vsaj delno premostitev so zdaj fakultete kitajskim študentom začele ponujati štipendije ali celo delno povrnitev potovalnih stroškov v Avstralijo. Univerza v Adelaidi je študentom, ki se jim ne bo uspelo vrniti do konca semestra, ponudila celo povrnitev celotne šolnine.