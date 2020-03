Žaljivi, zaničevalni komentarji, uperjeni proti športnicam se zaostrujejo in množijo že mesece, opozarja tamkajšnja športna javnost. Ženske športnice so sicer začele profesionalno igrati avstralski nogomet leta 2017. Avstralski premier je lani uporabnike, ki na spletnih straneh in družbenih omrežjih napadajo igralke, označil za »strahopetne neokusneže«, poroča BBC.

Herald Sun je sicer v četrtek pojasnil razlog za odstranitev komentarjev, ki so jih uporabniki objavljali pod članki o pravilih ženskega avstralskega nogometa. »Igralke, komentatorji, navijači in klubi so nas pozvali k ukinitvi komentarjev, mi pa smo uslišali njihove želje.«

Za potezo se je časopis odločil dva tedna po tem, ko je igralka ekipe Carlton Blues Tayla Harris ponudila svojo plačo v zameno za to, da na zvezi avstralskega nogometa zaposlijo nekoga, ki bi nadzoroval spletne nadlegovalce. »Za božjo voljo, odpovedala se bom svoji plači, da boste lahko zaposlili nekoga, ki bo to nadzoroval. Javno nadlegovanje vpliva na mlade ljudi, kar vodi k težavam z duševnim zdravjem in k samomorom,« je zapisala Harris na twitterju.

God damn I’ll give up my AFLW wage to employ someone to monitor this, public bullying is a ripple effect to young people in schools and communities that lead to mental health issues and suicide. 2/2 — Tayla Harris (@taylaharriss) February 21, 2020