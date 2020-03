Jure Godler je eden najbolj prepoznavnih slovenskih komikov. Nase je opozoril v oddaji Hri-Bar, na Planet TV je doslej zabaval v oddaji Ta teden z Juretom Godlerjem, zdaj pa je Slavka Bobovnika nadomestil na vročem sedežu kviza Milijonar. Zdelo se nam je umestno povabiti ga na pogovor. Navsezadnje gre za precejšnjo napredovanje.

Skratka, Milijonar gre na Planet TV naprej. Uvedli pa so novo denarno lestvico in novo obliko pomoči – vprašaj voditelja.

Najlepša hvala, to mi veliko pomeni. Vsekakor se mi zdi, da je to napredovanje. Takšno, ki sicer za seboj potegne veliko dela in odgovornosti, a vseeno je napredovanje.

Zdi se mi, da je to najboljši kviz na svetu. Tako dodelane podobe, luči, glasbe in suspenza enostavno ni mogoče najti v nobenem drugem izdelku tega žanra. Gledal sem ga že na ITV, ko ga je vodil Chris Tarrant, nemško verzijo, ameriško, tudi slovenske nisem zamudil nobene epizode.

Izziva se bom lotil tako, kot določa format kviza. Se pravi, da igra poteka med voditeljem in igralcem proti računalniku, ki postavlja vprašanja. Pot je dolga 15 vprašanj in vmes se lahko zgodi marsikaj. Duhovitosti in suspenza pa vsekakor ne bo manjkalo.

Kakšnega Godlerja bomo torej videli na zaslonu?

Zelo prijaznega, odprtega, nežnega, tudi dramatičnega in okrutnega, predvsem pa zaveznika tekmovalk in tekmovalcev.

Oddajo bomo navili na še višje obrate, vsak konec oddaje pa bomo po novem posvetili pogledu v zaodrje. Gledalke in gledalci bodo lahko videli, kaj se zgodi z ustvarjalci, ko se oddaja konča. Splača se pustiti daljinec pri miru.

Zdi se mi, da ne šepamo na tem področju. Satira je prisotna povsod, radijske oddaje, TV-oddaje, zdi se mi, da se vedno bolj radi pošalijo tudi voditelji resnih informativnih oddaj. Je pa res, da obstaja prostor, kjer nas po kvaliteti satiričnih vsebin krepko peljejo lulat – imenuje se državni zbor. Tam so pa virtuozi.