Eksplozija je glede na fotografije, ki so objavljene na družbenih omrežjih, sprožila paniko med pešci, ki so bili v bližini veleposlaništva. To je ljudem že svetovalo, naj se območja izogibajo. Ostale podrobnosti napada za zdaj niso znane.

Tunizija se po koncu arabske pomladi leta 2011 občasno sooča z napadi džihadistov. Ti so doslej zahtevali več deset smrtnih žrtev med pripadniki tunizijskih varnostnih sil, civilisti in tujimi turisti. Po letu 2015, ko so v državi zabeležili vrsto smrtonosnih napadov, so se varnostne razmere bistveno izboljšale, vendar še vedno prihaja do napadov na varnostne sile v državi, kjer so že štiri leta v veljavi izredne razmere. Nazadnje so jih podaljšali do 29. aprila letos.