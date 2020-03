Kot je informacijska pooblaščenka zapisala v sporočilu za javnost, trenutni predlog evropske uredbe o e-zasebnosti, ki naj bi nadomestila sedaj veljavna pravila glede obdelave podatkov uporabnikov elektronskih komunikacij, »niža raven varstva pravic uporabnikov, kot ga zagotavlja splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR), in raven varstva, kot je že zagotovljeno s trenutno veljavno direktivo o e-zasebnosti in zakonom o elektronski komunikacijah«.

Kompromisni predlog uredbe, ki ga je nedavno predstavilo hrvaško predsedstvo in o katerem bodo države članice razpravljale v prihodnjem obdobju, predstavlja velik odmik od prvotnega predloga evropske komisije iz leta 2017, meni informacijska pooblaščenka.

»Podatki o vsebini komunikacij in meta podatki lahko zgradijo popolno sliko posameznikovega življenja. Zato je nadvse pomembno, da so varovani in da imajo ponudniki elektronskih komunikacij stroge obveze glede tega, zakaj jih smejo obdelovati, pod kakšnimi pogoji jih lahko delijo s tretjimi osebami in kdaj lahko do takih podatkov dostopajo organi pregona,« so v uradu informacijske pooblaščenke zapisali v sporočilu.