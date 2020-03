Po krajšem spopadu se je v bližini mejnega prehoda Pazarkule na grški strani meje zbralo več sto migrantov, ki so vzklikali »svoboda«, »mir« in »odprite vrata«. Nekateri so nad bodečo mejno žico držali transparente z napisom »Želimo živeti v miru«.

Grške oblasti so turške obtožile, da so na grško stran meje izstrelile solzivec in dimne bombe. »Zjutraj je prišlo do usklajenih napadov,« je dejal predstavnik grške policije, poroča AFP.

Po navedbah Aten turške oblasti beguncem in migrantom razdeljujejo tudi orodje za rezanje žičnate ograje, ki jim preprečujejo prehod na grško stran meje.

Potem ko je turški predsednik Recep Tayyip Erdogan migrantom odprl mejo proti Evropi, se jih je več tisoč odpravilo proti Grčiji, kar je v Evropi sprožilo bojazen, da se bo ponovila begunska kriza iz leta 2015. V EU se vrstijo očitki Erdoganu, da migrante izkorišča za izsiljevanje.

Do spopadov je prišlo dan po dogovoru o premirju na severozahodu Sirije, ki sta ga dosegli Turčija in Rusija. Posledica večmesečne ofenzive v pokrajini Idlib, še zadnji uporniški trdnjavi v Siriji, je nov ogromen val beguncev, ki se je usmeril proti severu. Turčija, ki že gosti približno štiri milijone beguncev, poudarja, da premirje ni spremenilo potrebe po večji pomoči pri reševanju humanitarne krize, ki jo je sprožil sirski konflikt.

EU pozvala Turčijo, naj ne spodbuja nezakonitih prehodov meje Zunanji ministri držav članic Evropske unije so na današnjem izrednem zasedanju v Zagrebu pozvali Turčijo, naj ne spodbuja nezakonitih prehodov meje migrantov. Normalizacija razmer ob grško-turški meji je predpogoj za nadaljevanje pogovorov o ostalih odprtih vprašanjih s Turčijo, je povedal šef evropske diplomacije Josep Borrell. Visoki zunanjepolitični predstavnik unije Borrell je po koncu izrednega zasedanja na novinarski konferenci povedal, da je pomembno poslati jasno sporočilo, da meja EU ni odprta za nezakonite prehode. Ministri so danes tudi pozvali Turčijo in Rusijo k spoštovanju dogovora o prekinitvi ognja, ki je danes začela veljati v sirski pokrajini Idlib, da bi omogočili dobavo nujno potrebno humanitarne pomoči za približno milijon ogroženih civilistov na severozahodu Sirije, kjer prihaja tudi do spopadov med turškimi in sirskimi režimskimi silami ob podpori Rusije. Borrell je sporočil, da je EU odobrila dodatnih 60 milijonov evrov za humanitarno pomoč civilistom na območju Idliba. Napovedal je, da bo nova donatorska konferenca za Sirijo potekala 29. in 30. junija v Bruslju. Evropski diplomati so v svoji zagrebški izjavi izrazili zaskrbljenost zaradi razmer na jugovzhodni meji EU kot tudi solidarnost s članicami EU Grčijo, Bolgarijo in Ciprom, ki so najbolj izpostavljene nezakonitim migracijam iz Turčije. V sklepni izjavi niso posebej omenjali odnosov z Rusijo. Borrell je pojasnil, da vztrajajo pri odločitvi zunanjih ministrov o petih vodilnih načelih v odnosih z Rusijo iz leta 2016.