Kranjska Gora se je danes predstavila v idilični podobi. Čez noč je zapadlo dobrih 20 centimetrov snega, kar je pred vrhuncem sezone – Pokalom Vitranc, ki bo prihodnji konec tedna, in Planico teden dni kasneje – prava kulisa. Zimsko podobo je skalila nervoza, ki jo je bilo mogoče čutiti v prostorih Ramade Resorta, kjer so se predstavili organizatorji 59. Pokala Vitranc. Toda današnja vest tako organizatorjev kot Nacionalnega instituta za javno zdravje je bila sila optimistična. Priprave na tekmovanje in vse spremljevalne prireditve potekajo nemoteno. Kaj se bo zaradi koronavirusa dogajalo v naslednjem tednu, je vprašanje, na katero ta čas nihče ne pozna odgovora. Sleherni kranjskogorski delavec si želi imeti na prizorišču tisoče gledalcev, spremljevalni program ter Grubin memorial, ki bo dan pred prireditvijo, v petek, 13. marca. Hkrati se vsak zaveda, da lahko višja sila vse skupaj hitro prepreči.

Največ vprašanje je bilo namenjenih Ireni Grmek Košnik. Epidemiologinja NIJZ na območni enoti Kranj je dejala, da izvedba Pokala Vitranc velik izziv za vso državo. Opomnila je, da je trenutna situacija v državi pod nadzorom. »Seveda se lahko hipoma vse spremeni, če bi državljani množično obolevali za težkimi pljučnicami. A verjamemo, da do tega ne bo prišlo,« meni Irena Grmek Košnik. Matej Andoljšek, vodja komisije za zdravstvo Pokala Vitranc, dodaja, da je cilj organizatorjev le eden: »Da v Kranjsko Goro pridemo in iz nje odidemo zdravi. Želimo si, da bodo gledalci uživali v tekmovanju ter da ne bodo imeli slabih misli. Organizacija poteka tako, da bomo tekmovalce in gledalce čim bolj ločili. Če smo še pred tremi dnevi imeli koronavirus pred vrati, je zdaj vstopil v naš prostor. Zato ob tej priložnosti pozivamo vse gledalce, tekmovalce in druge spremljevalce, da se prireditve udeležijo le v primeru, če bodo zdravi. Živimo v času, ko moramo biti odgovorni tako do sebe kot vseh okoli nas.«

Generalni sekretar 59. Pokala Vitranc Srečko Medven je, preden smo se lahko novinarji na tekmovalni progi v Podkorenu prepričali, v kako dobrem stanju je vitranška strmina, povedal, da priprave na novo izvedbo potekajo že enajst mesecev. »Žensko progo za Zlato lisico smo lahko pripravili v dveh tednih, za moško potrebujemo vsaj dva meseca, saj je priprava proge precej bolj zahtevna. Vremenska napoved je dobra in tudi tekmi bosta odlični. Verjamem, da bo Pokal Vitranc nepozaben,« pravi Srečko Medven. Dodaja: »V primeru, da pride do kakršnega koli drugega ukrepa, ga bomo seveda spoštovali. V primeru, da ob progi ne bo gledalcev, bi utrpeli upad prihodkov okrog petih odstotkov proračuna, ki znaša 1,6 milijona evrov.«

Zadnje tekme sezone? Moški del svetovnega pokala v alpskem smučanju se bo jutri in v nedeljo nadaljeval v Kvitfjellu. Na Norveškem bo jutri preizkušnja v smuku (ob 11. uri), v nedeljo pa v superveleslalomu (ob 10.30). Slovenijo bo zastopala četverica, in sicer Martin Čater, Klemen Kosi, Miha Hrobat in Boštjan Kline. Ali bodo slovenski alpski smučarji v Skandinaviji tekmovali zadnjič v sezoni, bodo pokazali rezultati. Medtem ko v smuku nima noben Slovenec realnih možnosti za uvrstitev na finale svetovnega pokala, vsi štirje ohranjajo možnost v superveleslalomu. Ženske preizkušnje ta konec tedna v Ofterschwangu so odpadle in jih ne bodo nadomestili.