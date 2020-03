Ugotovili so, da ima devet od desetih Zemljanov, vključno z ženskami, določene predsodke do žensk. Med predsodke sodijo tako prepričanja, da so moški boljši politiki in voditelji kot ženske, kot da je visokošolska izobrazba zanje pomembnejša ter da bi morali moški imeti prednost na konkurenčnem trgu dela.

Odstotek tistih, ki imajo vsaj en predsodek do žensk, je bil najvišji v Pakistanu, 99,81 odstotka prebivalstva, sledijo Katar in Nigerija. V obeh državah ima 99,73 odstotka prebivalstva kakšen predsodek na račun žensk. Najmanjši delež prebivalstva s predsodki do žensk beležijo Andora, 27,01 odstotka, Švedska z 30,01 odstotka in Nizozemska (39,75 odstotka).

V Franciji, Veliki Britaniji in ZDA ima predsodek do žensk dobra polovica prebivalca. V Franciji jih je 56 odstotkov, v Veliki Britaniji 54,6 in v ZDA 57,31 odstotka. V Sloveniji je takšnih z vsaj enim predsodkom do žensk 59,21 odstotka.

Številke kažejo na »nevidne ovire, s katerimi se ženske spopadajo ob prizadevanjih za enakost«, je UNDP zapisal v odzivu na poročilo. Dodali so, da morajo prizadevanja, ki so se doslej izkazala za učinkovita pri premagovanju razkoraka na področju zdravja ali izobraževanja, sedaj nasloviti še večje izzive: globoko zakoreninjene predsodke tako pri moških kot ženskah proti enakosti spolov, povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Kot enega večjih izzivov, s katerim se bo treba spopasti, UNDP izpostavlja tudi nasilje nad ženskami, saj kar 28 odstotkov prebivalstva v 75 državah sveta meni, da ni nič narobe, če moški pretepa svojo soprogo.

UNDP je tudi pozval vlade in ustanove, naj prek izobraževanja dosežejo spremembe v diskriminatornem razmišljanju in ravnanju.